KLM eist dwangsom van staat over inkrimpen aantal vluchten Schiphol

Dat meldt RTL Nieuws. Met de dwangsom sorteert KLM voor op de uitspraak van een rechtszaak die de luchtvaartmaatschappij heeft aangespannen tegen de staat. Bij dat kort geding hebben zich ook onder andere TUI, Corendon, KLM-partner Delta Air Lines en de Britse budgetluchtvaartmaatschappij Easyjet aangesloten.

Als de rechter in het voordeel beslist van de luchtvaartbedrijven dan eist KLM 1 miljoen euro dwangsom voor elke dag dat de staat het vonnis negeert. De dwangsom geldt voor maximaal 100 dagen, waardoor het bedrag kan oplopen tot 100 miljoen euro. KLM wil daarnaast dat het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ wordt verklaard, wat betekent dat het direct ingaat, ook als de staat in hoger beroep zou gaan. KLM kiest ervoor een dwangsom te eisen omdat de overheid in sommige gevallen ‘niet vanzelfsprekend voldoet aan vonnissen’.

Minder drastisch

De zaak draait om de inkrimping van het aantal vluchten op Schiphol om zo geluidsoverlast en vervuiling te beperken. Het kabinet wil dat terugdringen van 500.000 naar 460.000 komend jaar en 440.000 het jaar erop. KLM wil met het kort geding proberen te voorkomen dat het aantal vluchten komend seizoen al omlaag gaat en wil dat de overheid eerst naar minder drastische manieren kijkt om hinder te beperken. Daarbij is haast geboden omdat het vluchtschema voor deze periode vanaf 6 april wordt gemaakt, aldus RTL Nieuws.

