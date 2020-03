KLM, Easyjet en Transavia schrappen vluchten naar Italië vanwege coronacrisis

Beeld ANP

De luchtvaartorganisaties beklaagden zich er vorige week over dat ze vliegtuigen vanwege de coronacrisis halfleeg door Europa moesten laten vliegen. Volgens Europese regels raakten maatschappijen kostbare ‘slots’ kwijt als zij hun start en landingsrechten niet tenminste 80 procent op tijd gebruikten.

Mede op voorspraak van luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen zal Brussel die regel nu ‘zo snel mogelijk’ versoepelen. Luchtvaartmaatschappijen als KLM mogen nu zonder gevolgen hun vluchtschema’s binnen Europa aanpassen vanwege de coronacrisis.

KLM schrapte daarop meteen alle vluchten naar Noord-Italië en Napels tot tenminste 3 april. Naar andere Italiaanse bestemmingen (Turijn, Genua, Bologna en Rome) blijft KLM nog wel vliegen, maar dagelijks wordt bekeken of dat vanwege de corona maatregelen in het land nog wel mogelijk is.

Onlangs verlengde KLM al haar vluchtstop naar drie Chinese steden (Chengdu, Hangzhou en Xiamen) tot 3 mei en is het aantal vluchten naar Hongkong gehalveerd. Vooralsnog wordt vastgehouden aan het voornemen om begin april weer naar Sjanghai en Peking te gaan vliegen.

Transavia schrapte eerder al haar vluchten naar Noord-Italië (Verona en Bologna) en bracht het aantal vluchten naar andere Italiaanse bestemmingen (Pisa, Rome en Napels) terug. “We kijken voortdurend naar het aantal boekingen,” zegt een woordvoerder van de maatschappij. “Er zijn nog voldoende passagiers, maar dat kan van dag tot dag veranderen.” Tot tenminste 31 maart kunnen reizigers met een ticket naar Italië zonder kosten omboeken. Annuleren is niet mogelijk.

Reddingsvluchten

De maatschappij vliegt voorlopig ook nog naar Israël, dat vanaf donderdag alle buitenlandse bezoekers weert. El Al heeft om die reden haar twee dagelijkse vluchten van Schiphol naar Tel Aviv gecanceld. “Wij adviseren mensen die nog naar Israël reizen om hun reis om te boeken,” zegt de Transaviawoordvoerder. “We vliegen nog wel, want er zitten nog mensen die ook terug naar huis willen. En we zien nog veel reizigers met de Israëlische nationaliteit (die niet onder de regel vallen) aan boord.”

Transavia sluit niet uit dat ook elders in Europa wordt ingegrepen. “Het ziet er naar uit dat we op andere bestemmingen ook maatregelen moeten nemen, mensen boeken nu even niet. We zien ook steeds vaker dat mensen met een ticket toch niet komen opdagen.”

Easyjet vliegt vanaf woensdag tot tenminste 3 april helemaal niet meer naar Italië, ook niet vanaf Schiphol. “We zullen de komende dagen wel nog een aantal reddingsvluchten uitvoeren,” aldus een woordvoerder. “Voor passagiers die om essentiële redenen, werk, gezondheid of repatriëringsredenen, van en naar Italië willen reizen.” Of de Easyjetvlucht van Amsterdam naar Tel Aviv doorgaat, is nog niet duidelijk.

Dinsdag maakte Ryanair bekend dat het al haar vluchten naar het land staakt - onder meer die vanaf Eindhoven. Alitalia vliegt vooralsnog wel naar Rome.