KLM: de weg naar herstel gaat via de vakantieganger

Harm Kreulen van KLM Nederland: ‘Transferpassagiers stellen KLM in staat vanuit Nederland rechtstreeks naar 172 bestemmingen te vliegen.’ Beeld Koen van Weel/ANP

Even geen KLM Open dit jaar, wel het Dutch Open. De luchtvaartmaatschappij doet even een stapje terug bij het grootste Nederlandse golftoernooi. “Het afgelopen jaar is KLM niet altijd positief in het nieuws geweest,” zegt directeur Harm Kreulen van KLM Nederland, “met de publiciteit over overheidssteun, de leningen, gedoe met vouchers en bonussen in Parijs. We hebben best wel een deukje opgelopen.”

Om dat weer uit te deuken moet de maatschappij zich zo snel mogelijk weer oprichten. Daarbij gaat het vizier de komende maanden vol op vakanties en familiebezoek. Met nieuwe bestemmingen als Mallorca en Dubrovnik en meer vluchten naar Porto en Ibiza in de zomer en komende winter vrijetijdsbestemmingen die de maatschappij voorheen links liet liggen, zoals Barbados, Cancún, Mombassa en Orlando.

“Ik ga ervan uit dat de Nederlandse markt pas in 2024 terug is op het niveau van 2019,” zegt Kreulen (60), die met KLM Nederland goed is voor ruwweg een kwart van de verkopen van de luchtvaartmaatschappij. “Het zakelijk verkeer trekt vanaf 2023 aan – eerst het midden- en kleinbedrijf, dan de multinationals. Maar met het vrijetijdsverkeer zijn we volgend jaar al flink op stoom. Onze vluchten naar de Antillen zijn nu al vol. Nog tijdens persconferenties van het kabinet zien we de boekingen naar Zuid-Europa toenemen. We hebben daarom bewust meer vrijetijdsbestemmingen toegevoegd.”

Leningen terugbetalen

Vakantievluchten lijken te schuren met de economische waarde voor Nederland die aan KLM en haar mondiale overstapnetwerk wordt toebedeeld. Dat belang stond vorig jaar voorop toen het kabinet de wankelende maatschappij te hulp schoot met een staatslening van een miljard, garanties voor 2,4 miljard bankleningen en honderden miljoenen loonsteun.

Maar volgens Kreulen is de focus op ‘leisure’ een cruciale eerste stap naar het herstel. “Zo komt ons netwerk sneller op poten, gaat KLM weer naar winst en kunnen we de leningen terugbetalen inclusief flinke rente.”

Het gaat daarbij niet alleen om Nederlandse vakantiegangers en familiebezoekers. “Op een gemiddelde KLM-vlucht naar Amsterdam stapt 20 tot 25 procent van de passagiers uit in Nederland, de rest stapt over. Die transferpassagiers stellen ons in staat vanuit Nederland rechtstreeks naar 172 bestemmingen te vliegen. Zonder overstappers is dat, op een handjevol bestemmingen na, niet rendabel.”

“Op onze vlucht naar Ibiza kunnen zo zeven passagiers zitten die eerst met ons vanuit New York naar Schiphol zijn gevlogen. Mijn collega in de VS verkoopt nu Mombassa aan Amerikanen. Zulke vrijetijdsbestemmingen helpen ons om dat netwerk sneller weer rendabel te maken.””

Noodzakelijke investeringen

“Dan kan je zeggen: doe alleen de economisch belangrijke routes, want vakantiebestemmingen doen de lagekostenmaatschappijen of vakantievliegers wel. Maar die dragen niet bij aan het netwerk op Schiphol of de Nederlandse economie.” Prijsvliegers hebben geen overstappers; die móéten een bestemming als Dubrovnik in Nederland en Kroatië vullen door lage ticketprijzen te vragen.

Om die vakantiegangers te lokken, heeft KLM haar touroperator die sinds 2014 pakketreizen aanbiedt als KLM Holidays, nieuw leven ingeblazen. Daarbij nam de maatschappij dit voorjaar een meerderheidsbelang in het bedrijf dat al 30 jaar de afhandeling van haar vakantieboekingen verzorgt: Airtrade. Die aankoop van minder dan 15 miljoen euro leidde tot ophef, omdat de maatschappij de investering deed op het moment van overheidssteun, noodleningen en een reorganisatie waarbij 5500 banen verdwenen.

“Dat belang stelt ons in staat de technologie achter het aanbieden van pakketreizen door te ontwikkelen,” zegt Kreulen. “Bovendien is Airtrade ons contact met honderden reisagenten, zodat die onze reizen kunnen verkopen. Dat zelf opzetten kost tijd en een hoop geld. Nu stappen we op een rijdende trein; dat is sneller en goedkoper.”

Kreulen waarschuwt voor de kritiek op zulke stappen. “We moeten wel investeringen kunnen doen. Dat is nodig voor ons herstel. We steken ook geld in nieuwe vliegtuigen, in nieuwe cabine-inrichting, in reclamecampagnes. Dat zijn geen frivoliteiten, dat is onze business. We moeten volle wind pakken in de zeilen van herstel. Daarmee worden we financieel gezond.”

Grenzen aan de groei

Of de nieuwe vakantiebestemmingen overeind blijven als het zakelijk verkeer uiteindelijk weer op poten staat, is twijfelachtig. KLM vliegt in vergelijking met 2019 naar 90 procent van de bestemmingen op de helft van de capaciteit – er wordt minder vaak gevlogen – en met 25 procent van de passagiers.

“Wij herstellen het mondiale KLM-netwerk alleen door én vrijetijdspassagiers én zakelijke reizigers te trekken, zowel klanten uit Nederland als overstappers op Schiphol. De vraag is of we na herstel voldoende capaciteit hebben om alle nieuwe bestemmingen aan te doen.”

“Als ik nu naar de cijfers kijk, is KLM Nederland terug naar de omzetten van tien jaar geleden, toen ik hier begon. De jaren voor covid draaiden we als een tierelier. We deden meer dan 10.000 tickets per dag. Die motor moet weer op gang komen. We hoeven niet van voor af aan te beginnen. Alles wat we sindsdien hebben gedaan om te groeien, ligt nog op de plank. Onze gereedschapskist om zaken te repareren is helemaal vol.”

“We willen niet alleen het voortouw nemen bij het herstel, maar ook bij de discussies over grenzen aan de groei, minder uitstoot, minder geluid. Daar zijn we niet doof voor. Het is niet alleen voor ons herstel belangrijk de vliegtuigen zo snel mogelijk weer vol te krijgen, dat is ook belangrijk vanuit het oogpunt van milieu. Volle vliegtuigen stellen ons in staat onze investeringen in duurzaamheid, zoals in de nieuwste vliegtuigen, biobrandstof en andere innovaties, te blijven doen.”