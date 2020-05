KLM-claim over extra beenruimte is ‘misleidend’

De introductie van Economy Comfort in 2009. Beeld ANP

‘Werk nog even door of geniet van welverdiende rust,’ claimt KLM. ‘Met onze Economy Comfort-stoelen trakteert u uzelf op meer comfort en meer beenruimte.’

Maar dat valt tegen, ondervond een reiziger. Zijn als weldadig voorgespiegelde upgrade werd door een kastje onder de stoel voor hem ernstig belemmerd. ‘Ik had extra ruimte voor één been,’ meldde hij de reclamepolitie. En dat op een intercontinentale nachtvlucht.

Extra beenruimte geldt volgens de maatschappij de afstand tussen beide stoelen, die steevast langs het bovenbeen wordt gemeten van rugleuning tot rugleuning. En die afstand is in Economy Comfort tien centimeter groter (binnen Europa: 5 centimeter) dan tussen reguliere stoelrijen in de toeristenklasse.

Maar dat is niet het volledige verhaal, oordeelt de commissie. Een been is immers meer dan een knie alleen. En volgens de reclamerechters vermeldt KLM nergens dat de beenruimte ingeperkt kan worden door een metalen kastje, ook al is dat volgens de maatschappij maar ‘voor 15 procent’.

Teleurgesteld

‘De reclame-uiting geeft de gemiddelde consument geen aanleiding te veronderstellen dat het aangeprezen extra zitcomfort hinderlijk kan worden beperkt door een kastje in de voetruimte,’ aldus de immer duchtig formulerende reclamecommissie. ‘De gemiddelde consument zal teleurgesteld zijn dat hij daarmee wordt geconfronteerd.’

Ook het verweer van de maatschappij dat de kastjes (waarin de voeding voor het amusementssysteem in de hoofdsteun is verborgen) voldoende ruimte overlaten voor beide benen, is volgens de commissie niet in alle gevallen juist.

Bij de klagende reizigers zat het kastje immers midden links. ‘Men kan daardoor het linkerbeen niet op de meest voor de hand liggende wijze - dat is rechtuit - strekken,’ luidt het reclame-codeproza. ‘Het extra zitcomfort wordt voor een niet te verwaarlozen deel weggenomen door het kastje.’

De commissie ‘beveelt adverteerder aan niet langer op een dergelijke wijze reclame te maken.’ KLM bestudeert de uitspraak nog. De gewraakte aanprijzing staat vooralsnog prominent op haar website.