KLM biedt klanten weer geld terug

Toestellen van de KLM op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Daarmee komt de luchtvaartmaatschappij tegemoet aan de nadrukkelijke boodschap van de Europese Commissie woensdag om klanten geld terug te geven als ze een voucher weigeren.

Het gaat alleen om passagiers van wie de vlucht de komende periode geannuleerd gaat worden. Zij krijgen de keuze tussen een voucher of cash. “Gegeven echter de omvang van de crisis en de hoeveelheid annuleringen zal de verwerkingstijd langer zijn. Wij vragen begrip hiervoor,” schrijft KLM op de website.

Voor klanten die al een voucher in bezit hebben, geldt deze maatregel niet. De luchtvaartmaatschappij belooft voor die groep met een plan te komen om de vouchers aantrekkelijker te maken in de vorm van extra waarde. Ook daar drong Brussel op aan.

Volgens het Europees passagiersrecht moet een reiziger kunnen kiezen of hij zijn geld terugkrijgt of omboekt bij een geschrapte vlucht. Verschillende Europese landen hebben de afgelopen tijd het gebruik van een voucher als enig alternatief toegestaan. Ook Nederland. Dat is in strijd met de wet, benadrukte de Europese Commissie.

Coronavoucher

Naar aanleiding van de uitlatingen kondigde de verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen donderdagavond aan om haar gedoogsteun voor het gebruik van de coronavoucher als enig alternatief in te trekken. Zij had de toezichthouder op de luchtvaart, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), eerder gevraagd om tot en met 30 juni niet te handhaven maar daar komt nu dus verandering in.

KLM kan daarmee bijna niet anders dan zijn beleid aanpassen. De afgelopen tijd verstrekte de maatschappij op grote schaal vouchers aan klanten van wie de vlucht niet doorging. Als zij de bon niet verzilveren, krijgen zij pas na 12 maanden hun geld terug. “We hebben begrip voor de onzekerheid, die dit voor klanten met zich meebrengt, maar vragen ook begrip voor ons schipperen tussen vele factoren,” aldus KLM.

Volgens KLM is het financieel niet te doen om alle gedupeerde reizigers terug te betalen. Als iedereen zijn geld zou terugeisen, dan zou het meer dan 3 miljard euro kosten, werd eerder becijferd.

Aantrekkelijker maken

De Consumentenbond begrijpt dat er ‘een probleem is als iedereen zijn geld gaat terugkrijgen’ maar vindt dat de maatschappij de voucher dan maar aantrekkelijker moet maken voor klanten. “Doe er dan bijvoorbeeld een bepaald percentage bovenop of zorg dat mensen de garantie hebben dat zij hun geld terugkrijgen,” aldus zegsvrouw Joyce Donat. Dat KLM alleen passagiers van wie de reis nog geannuleerd gaat worden, tegemoet komt, kan volgens de Consumentenbond ‘niet de bedoeling zijn’. Donat: “KLM moet nu geen verstoppertje gaan spelen.”

Ook Aviclaim spreekt van discriminatie tussen passagiers. “Het is netjes dat KLM zich aan de regelgeving houdt, jammer alleen dat het beschikbaar is voor vluchten die nog geannuleerd worden,” aldus Remco Kuilman van de claimstichting. Bij Aviclaim hebben zich in korte tijd duizenden mensen gemeld die via een juridische procedure hun geld willen terugvorderen. Met de aankondiging van KLM zal daar nies aan veranderen, vult Kuilman aan.

Of dochtermaatschappij Transavia ook klanten de mogelijkheid gaat bieden om geld terug te krijgen bij geannuleerde vluchten, kan een woordvoerster nog niet zeggen.

Consumentenbond: blij met nieuw voucherbeleid KLM

Dat gedupeerde reizigers binnenkort hun geld kunnen terugvragen of een aantrekkelijker voucher kunnen ontvangen, stemt de Consumentenbond positief. “We zijn blij met de stappen van KLM en met het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen om de aanbevelingen van Brussel te volgen,” aldus een woordvoerster van de Consumentenbond.

De organisatie benadrukt dat extra voucheropties veel mensen kunnen overhalen om die toch te accepteren. KLM komt binnenkort met een plan om de vouchers aantrekkelijker te maken. De Consumentenbond denkt bijvoorbeeld aan een prijsgarantie om naar dezelfde bestemmingen te vliegen of de optie om je voucher aan een andere persoon over te dragen.