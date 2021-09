Klinieken vrezen nieuwe generatie verslaafden door nieuwe gokwet

Online gokken wordt na jaren van politiek gesteggel legaal. Beeld Getty Images

Het online gokken wordt vrijdag na jaren van politiek gesteggel legaal. Tien gokbedrijven mogen dan legaal online casinogames en sportweddenschappen aanbieden, maakte de Kansspelautoriteit woensdag bekend. Daaronder zijn Holland Casino, de Nederlandse Loterij (Staatsloterij, Lotto) en buitenlandse spelers, zoals Bet365, één van ‘s werelds grootste bookmakers.

Gokreclames

Behandelaars vrezen voor een hausse aan gokreclames, ondanks dat aanbieders niet op jongeren onder de 24 jaar mogen mikken en reclames pas na 21.00 uur toegestaan zijn. “Het gaat vanaf morgen zeer zichtbaar worden dat online gokken legaal is,” stelt Fred Sleutel van gokverslavingsinstelling Hervitas. “Het gaat om enorm kapitaalkrachtige bedrijven met grote budgetten. Ik vrees dat mensen die hun verslaving nu nog net onder controle weten te houden, in de verleiding komen om te spelen.”

Floor van Bakkum, manager preventie bij verslavingsexpert Jellinek, beklemtoont dat Nederland nu al zeker 79.000 probleemgokkers telt. “Reclames zouden nodig zijn om illegale spelers op het legale aanbod te wijzen. De werkelijkheid is dat we gewoon nieuwe groepen gokkers aanboren. Liever had ik helemaal geen reclames gezien.”

Ze vreest vooral dat gokbedrijven zich massaal op sport richten. Sponsoring van clubs is gewoon toegestaan. “Veel aanbieders gaan voetbalclubs sponsoren, dat trekt veel publiek.”

Volgens Tony van Rooij, projectleider gamen en gokken bij het Trimbos Instituut, gebeurt dat ook met een ander doel. “Met reclames rond sport bereiken aanbieders automatisch jongeren, terwijl dat volgens de regels niet mag.”

Halfslachtig

Behandelaars stellen dat de wet ondanks de goede punten erin vaak halfslachtig is. “Zo zijn legale aanbieders verplicht een deskundige in te schakelen voor advies,” zegt Fred Sleutel van Hervitas, “maar dat advies hoeft niet te worden overgenomen.” De adviesplicht is daarmee een ‘wassen neus’, voegt Floor van Bakkum van Jellinek toe.

De Kansspelautoriteit noemt het goed dat deskundigen aandacht vragen voor de risico’s van online gokken. “We houden zelf onze ogen ook goed open en zullen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid aankloppen als we dingen zien die onjuist zijn,” zegt woordvoerder Jan Erik van der Werff.