Klimaatprotest anno corona: geen mensen, maar lege schoenen in Den Haag

Omdat een gewone demonstratie niet mogelijk is vanwege het coronavirus hebben de klimaatactivisten van Extinction Rebellion hun schoenen gestuurd. Beeld Catharina Gerritsen

Nadat in de herfst Amsterdam een week lang het toneel was geweest van blokkades en andere geweldloze ordeverstoringen, stond voor halverwege april een nieuwe actieweek van Extinction Rebellion gepland. Het coronavirus gooide roet in het eten: demonstreren is nu geen optie vanwege besmettingsgevaar.

Verboden is het niet. Vanwege het virus is een verbod van kracht op ‘samenkomsten’ en groepsvorming van meer dan drie personen, maar dat geldt niet voor demonstraties. Omdat demonstreren een grondrecht is, geldt daarvoor de normale procedure dat de manifestatie moet worden aangemeld bij de gemeente. Die kan van tevoren aanwijzingen meegeven, bijvoorbeeld om de gezondheid te beschermen, en dan is momenteel de kans uiteraard groot dat de demonstratie niet wordt toegestaan.

Extinction Rebellion heeft daarom geen ‘echtemensendemonstratie’ aangekondigd bij de gemeente Den Haag, zegt een woordvoerder. “We hadden er natuurlijk liever zelf gestaan, maar we willen de coronamaatregelen respecteren.”

Sterk beeld

Daar komt bij dat de foto’s van een heel plein met welgeteld 1029 paar schoenen mogelijk zelfs een sterker beeld oplevert dan zoveel demonstranten. “Onze lege schoenen staan voor de afwezigheid van burgers in de besluitvorming over het klimaat,” zegt de woordvoerder. “Ook nu in tijden van corona.”

Volgens Extinction Rebellion moet er een ‘burgerberaad’ komen dat een uitweg gaat zoeken uit zowel de klimaat- als coronacrisis. “Maar in plaats daarvan zitten grote bedrijven als KLM alweer aan tafel.” Net als milieuorganisaties als Greenpeace, Milieudefensie en De Goede Zaak, vindt Extinction Rebellion dat bedrijven alleen staatssteun mogen krijgen als ze concrete klimaatplannen ontvouwen.

De schoenen konden de activisten eerder deze week inleveren, onder meer in Amsterdam. Wie dat wil, krijgt ze binnenkort weer terug. Het plaatsen van de schoenen heeft Extinction Rebellion overigens wel degelijk van tevoren aangekondigd bij de gemeente Den Haag.

1029 paar schoenen op het Plein voor de Tweede Kamer. Beeld Catharina Gerritsen

Online petities

Ook een ander milieuprotest in Den Haag is deze week stukgelopen op de voorzorgsmaatregelen vanwege het coronavirus. Comité Schone Lucht zou oorspronkelijk zaterdag demonstreren tegen de bouw van biomassacentrales, zoals bij Diemen. De demonstratie werd behalve door veertig actiegroepen ook gesteund door onder meer Greenpeace, Milieudefensie, SP en Partij voor de Dieren.

In plaats daarvan roept het comité nu op om zaterdagochtend vanaf 9 uur op sociale media de tekst #StopBiomassa te liken en te delen. Ook is het de bedoeling het logo van de Landelijke Federatie tegen Biomassa als een lopend vuurtje rond te laten gaan op het web.

Verder proberen de organisatoren meer handtekeningen binnen te halen voor hun online petitie tegen biomassacentrales. Die is nu tienduizend keer ondertekend. Zaterdag moet de teller op minstens 40.000 handtekeningen uitkomen.