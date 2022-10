Klimaatminister Jetten: Nederland stapt uit omstreden energieverdrag ECT

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, staat de pers te woord na het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Volgens critici werden producenten van fossiele energie te veel beschermd door het verdrag. Vooral de mogelijkheid voor bedrijven om schadeclaims in te dienen als vinden dat zij door klimaatbeleid worden benadeeld, was Nederland een doorn in het oog. Het verdrag remt daarmee de energietransitie, omdat regeringsleiders treuzelen met streng klimaatbeleid uit angst voor claims.

Het verdrag is enigszins aangepast, maar volgens Jetten is het nog niet goed genoeg. Verschillende politieke partijen en klimaatorganisaties hadden er vorige week al op aangedrongen om te stoppen met het ECT. De minister antwoordde toen bereid te zijn er ‘consequenties aan te verbinden’ als voldoende verbetering zou uitblijven. Nu heeft het kabinet die knoop doorgehakt.

Wanneer Nederland uit het ECT stapt, is nog niet bekend. Het kabinet wil zich er nog over beraden of het eerst instemt met de aangepaste versie en dan uittreedt, of dat het direct uit het ECT gaat. Ook wil Nederland het liefste optrekken met andere EU-landen die ook uit het ECT willen. Eerder stapten Italië, Polen en Spanje al uit het verdrag. Later komt het kabinet met een uitgebreidere brief hierover.