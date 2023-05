Klimaatactivisten verstoren aandeelhoudersvergaderingen: ‘We willen dat grote bedrijven kleur bekennen’

Protest voor het begin van de aandeelhoudersvergadering van ING, 24 april jl. in het Muziekgebouw in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Met zijn handen over elkaar kijkt Hans Wijers minzaam de zaal in van het Muziekgebouw in Amsterdam. Klimaatactivisten hebben zojuist voor de zoveelste keer de aandeelhoudersvergadering van ING verstoord. “Dit is de laatste keer,” zegt de voorzitter van de raad van commissarissen van de grootste bank van Nederland geïrriteerd. “Jullie moeten stoppen, of ik vraag de beveiliging om mensen te verwijderen.”

Maar de klimaatactivisten stoppen helemaal niet, deze middag op 24 april. Ze roepen dat ING-topman Steven van Rijswijk bloed aan zijn handen heeft door niet te stoppen met investeren in de fossiele industrie, en dat de bank op die manier de klimaatcrisis financiert. Ze zingen, blazen op fluitjes en houden spandoeken in de lucht.

De hele vergadering duurt vier uur. Voorzitter Wijers raakt steeds geïrriteerder. Hij schorst de vergadering tot vier keer toe en vindt dat het gedrag ‘helemaal niets met democratie te maken heeft’. En hij spreekt van ‘pure obstructie’ omdat andere aandeelhouders niet aan het woord kunnen komen door de verstoringen.

Aandeelhoudersvergaderingen waren tot voor kort redelijk saaie bijeenkomsten, maar dat is dit jaar compleet anders. Dat komt voor een groot deel door een list, bedacht door Milieudefensie. Leden van de klimaatorganisatie kopen een aandeel van een beursgenoteerd bedrijf, om op die manier vragen te kunnen stellen aan de ceo’s.



ING-topmannen Hans Wijers and Steven van Rijswijk.

Door het kopen van een enkel aandeel hebben de vaak jonge aandeelhouders spreekrecht tijdens de vergadering. Ook vrijwilligers van andere organisaties, als Greenpeace of Extinction Rebellion, gaan naar binnen. Hun doel is om grote bedrijven ‘kleur te laten bekennen’, zoals Winnie Oussoren, voorzitter van Milieudefensie Jong, dat noemt. Het gaat ze om ‘die ene vraag’: gaat u ervoor zorgen dat de CO 2 -uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 45 procent verminderd zal zijn, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs?

Daarbij gaat het Milieudefensie niet alleen om de uitstoot van het eigen bedrijf, maar vooral van klanten en leveranciers. Vooral dat laatste is voor bedrijven veel moeilijker te beloven, maar dat maakt voor Milieudefensie niet uit. “Het gaat om een leefbare planeet,” zegt Oussoren.

Rabobank aan de beurt

Milieudefensie ging langs bij onder meer Ahold Delhaize, Unilever in Londen, gaat nog naar het Noorse kunstmestbedrijf Yara en naar het Amerikaanse ExxonMobil. Dinsdag is de Rabobank aan de beurt, dat vergadert met certificaathouders.

De vraag is wel of de aanpak van Milieudefensie zin heeft. Hoogleraar corporate governance Hans van Oosterhout van Erasmus School of Management vergelijkt aandeelhoudersvergaderingen met bijeenkomsten van de Noord-Koreaanse partij. Anders gesteld: voorstellen van het bestuur worden vrijwel altijd overgenomen door een grote meerderheid van meer dan 95 procent van de stemmen, bleek uit zijn onderzoek in 2017. “Qua stemuitslagen heeft het geen enkele zin wat Milieudefensie doet.”

Leden van Milieudefensie kopen doorgaans maar één aandeel van een groot bedrijf, waardoor hun invloed te verwaarlozen valt. Grote bedrijven hebben honderden miljoenen aandelen uitstaan. “Er zijn veel grootaandeelhouders uit bijvoorbeeld Amerika, die heel anders naar de situatie kijken, eigenlijk helemaal geen boodschap aan klimaatverandering hebben.”

Bovendien zijn veel voorstellen in een aandeelhoudersvergadering adviserend, zodat bestuurders ze makkelijk naast zich neer kunnen leggen, aldus Van Oosterhout. Dat blijkt ook wel uit ‘de score’ van Milieudefensie: bij het overgrote deel van de twintig bedrijven kreeg Milieudefensie een ‘nee’ of anders zeker geen duidelijk ‘ja’ te horen.

BAM zei ‘ja’

Alleen autobedrijf Stellantis en bouwbedrijf BAM zeiden ‘ja’, al is het maar de vraag of dat door de druk van Milieudefensie kwam. “Zij waren – net als onze andere aandeelhouders – van harte welkom en we gaan graag met hen over de vermindering van CO 2 -emissies in dialoog. De aandacht die Milieudefensie vraagt voor het onderwerp, ervaren wij niet als ‘druk’. Wij erkennen het belang van duurzaamheid,” aldus een woordvoerder van BAM.

“En toch denk ik dat het imponerend werkt,” zegt Oussoren, die zelf oog in oog stond met Frans Muller, de topman van Ahold Delhaize. Ze vertelde daar dat ze eigenlijk naar college moest, maar dat ze door de bevuiling van een bedrijf als Ahold Delhaize vond dat ze wel moest komen. Muller zei geen ‘ja’, maar zei wel dat zijn bedrijf 37 procent CO 2 -reductie wil realiseren in 2030 ten opzichte van 2020, iets wat Milieudefensie afdoet als gegoochel met cijfers.

Ook hoogleraar Van Oosterhout denkt niet Milieudefensie voor niks de vergaderingen bezoekt. “Bij zo’n aandeelhoudersvergadering moet je niet alleen naar de formaliteiten kijken, maar ook naar de symboliek. De bijeenkomst is ook een show, waarbij de aandacht van de media een grote rol speelt. Zo kun je ook veel macht uitoefenen. Investeerders krijgen een steeds groenere agenda, en fondsen moeten hun beleggers vaker tevreden houden door pensioengeld groen te beleggen. En ook heel belangrijk: media gaan erover schrijven.”

Angst inboezemen

Daarom is het ook niet onbelangrijk dat bekende Nederlanders als actrices Carice van Houten en Anniek Pheifer naar voren worden geschoven, net als advocaat Bénédicte Ficq, die ook ‘de ene vraag’ kwam stellen. Zij zijn voorbeelden van bekende mensen die klimaatactivist zijn geworden.

Zeker de aanwezigheid van jurist Ficq boezemt angst in. Want ook zij probeert een definitief ‘ja’ of ‘nee’ te ontlokken bij besturen. “We slaan alles op in een document, dat mogelijk later de basis is voor een rechtszaak. Alles wat in een aandeelhoudersvergadering wordt gezegd is bindend,” zegt Oussoren.

Bedrijven kunnen later in een rechtszaak worden afgerekend op hun woorden, is de gedachte. Want Milieudefensie is ‘op zoek naar een nieuw target’, zoals ze dat noemen. De historische overwinning van Milieudefensie op Shell in 2021 over het terugdringen van de CO 2 -uitstoot moet een vervolg krijgen. Het olieconcern kreeg toen van de rechter de opdracht om de uitstoot in nog geen tien jaar te halveren. Gesteund door die uitspraak is Milieudefensie duidelijk naar andere grote bedrijven: verminder je uitstoot zoals wij dat willen, anders dreigt een rechtszaak.

De aanwezigheid van klimaatactivisten op aandeelhoudersvergaderingen zorgt voor een compleet andere dynamiek. Dat is ook Gerben Everts, directeur van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB), opgevallen. Ook hij vindt dat de komst naar de vergadering zin heeft, zeker ook voor klimaatactivisten. “Een bestuur heeft in het jaar maar één moment om verantwoording af te leggen. En dan wel bij de mensen die geld hebben ingelegd. Het is belangrijk dat ze afdalen van hun troon om alle vragen die er zijn te beantwoorden. Dat is gezond voor iedere bestuurder.”

De schuld voor de chaotische vergaderingen legt hij in eerste instantie bij de besturen zelf, al hoeft dezelfde vraag voor hem niet tientallen keren te worden gesteld. “Bestuurders hebben het probleem van klimaatverandering veel te lang laten lopen. Er is niet herkend hoe groot dit probleem is. Er is vaak over gesproken, maar klip en klare plannen en echte transparantie zijn er nooit gekomen.” De VEB-directeur vindt dat iedere aandeelhouder, groot of klein, zijn zorgen moet kunnen uiten. “De vraag van Milieudefensie is waarschijnlijk de meest relevante van dit moment.”