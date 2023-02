Klimaatactivisten naar de rechter: niet eens met gebiedsverbod A12

De politie grijpt in tijdens de demonstratie van Extinction Rebellion op de A12. Beeld ANP

De Utrechtsebaan, het stuk A12 in Den Haag, was door de klimaatactiegroep Extinction Rebellion aangewezen als plek om te demonstreren tegen subsidies voor fossiele energie. De klimaatactivisten riepen op sociale media andere mensen op om naar de blokkade te komen. Volgens het OM was dit opruiing. De acht activisten werden daarom enige tijd voor de demonstratie opgepakt en kregen een gebiedsverbod. Ze mogen negentig dagen niet op de Utrechtsebaan komen.

Het OM noemde de blokkade ‘gevaarlijk en ontwrichtend’. Veel andere demonstranten gingen op zaterdag 28 januari wel naar de A12. De Utrechtsebaan was die dag urenlang onbegaanbaar door de demonstratie. Meer dan zevenhonderd mensen werden gearresteerd. Boven de tunnelbak stonden nog eens vele honderden mensen om de activisten aan te moedigen.

Extreem zwaar middel

Volgens het College voor de Rechten van de Mens stond het demonstratierecht ernstig onder druk door het aanhouden van de klimaatactivisten die opriepen tot de blokkade van de A12. “De overheid moet demonstraties faciliteren,” benadrukte het mensenrechtencollege. “Inzet van strafrechtelijke instrumenten om de organisatie van een demonstratie te verhinderen is een extreem zwaar middel dat niet makkelijk te rechtvaardigen valt.”

In een kort geding dat diende op de dag voor de betreffende blokkade besloot de rechter de beslissing bij de raadkamer te laten. Die moet nu bepalen of het gebiedsverbod van het OM terecht was of niet. De raadkamer behandelt de zaak in een besloten zitting en doet na twee weken uitspraak.

De volgende demonstratie van Extinction Rebellion op dat stukje van de A12 staat gepland op 11 maart.

