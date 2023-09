Klimaatactivisten blokkeren A12 zondag opnieuw, vooralsnog een persoon aangehouden

Klimaatactivisten begeven zich voor de tweede dag op rij op het wegdek van de A12 om te demonstreren tegen het verlenen van fossiele subsidies door de overheid. Beeld ANP

Rond 11.45 uur begaven de eerste demonstranten zich op de snelweg en rond 12.00 uur bevinden zich circa duizend demonstranten op en langs de A12. “Deze blokkade is niet toegestaan. In plaats daarvan kunnen actievoerders zich aansluiten bij de geplande klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov”, twittert de gemeente Den Haag. Volgens een verslaggever van ANP is vooralsnog een klimaatactivist aangehouden.

Ook zaterdag werd de A12 in Den Haag geblokkeerd door klimaatactivisten. Meer dan 10.000 mensen deden toen mee aan de klimaatprotesten van Extinction Rebellion (XR), waaronder volgens de gemeente maximaal 9000 die op de snelweg zaten.

In totaal werden zaterdag ruim 2400 actievoerders aangehouden bij de blokkade. Ongeveer 1500 mensen woonden volgens de Haagse autoriteiten zaterdag een steundemonstratie in de buurt van station Den Haag Centraal bij.

