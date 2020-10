Kletsnat herfstweer vanaf woensdag

Beeld Getty Images

Het kletsnatte weer is te wijten aan voormalig orkaan Epsilon. Rondom dit systeem boven de Atlantische Oceaan, dat nu een stormdepressie is, trekken meerdere regengebieden die het vizier op ons land hebben en de landen om ons heen.

Flinke buien

Toch regent het niet continu. Op dinsdag zijn er zonnige perioden en is het overwegend droog. In de kustgebieden is kans op een bui. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. De temperatuur stijgt in de regio Amsterdam naar 12 graden.

Woensdag volgen flinke buien met kans op hagel en onweer. Vooral in het westen en noordwesten kan het soms stevig doorplenzen, maar in het binnenland is het vaak droog. Later op de dag gaat het overal regenen. Er waait dan een stevige wind waardoor de fraai gekleurde blaadjes aan de bomen massaal gaan vallen. De temperatuur stijgt naar 12 tot 14 graden.

Ook de rest van de week blijft het nat met op donderdag buien en op vrijdag en in het weekend af en toe regen of motregen. Het wordt wel iets zachter met maxima tot 16 graden.