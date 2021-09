Kleinste huurstijging sinds 1960: in juli 0,8 procent ten opzichte van 2020

Beeld Getty Images

De woninghuren gingen in juli met 0,8 procent omhoog vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Sociale huurwoningen werden 0,3 procent duurder en vrijesectorwoningen 2,2 procent. De geringe stijging is te danken aan het feit dat de overheid vanwege de coronacrisis de prijzen van sociale huurwoningen heeft bevroren. De mogelijkheden om vrijesectorwoningen duurder te maken, werden eveneens ingeperkt.

Per juli mogen de prijzen van gereguleerde woningen een jaar lang niet omhoog. In mei werd de maximale huurverhoging van vrijesectorwoningen al begrensd. Daardoor mogen de huren dit jaar niet verder stijgen dan 2,4 procent. Ook zijn dit jaar de huren bij woningcorporaties eenmalig verlaagd als bewoners te veel betaalden voor hun huis of te weinig verdienden.

De huurprijzen kunnen wel verder worden verhoogd als een huis nieuwe bewoners krijgt. Bij zo’n wisseling betaalden mensen in juli gemiddeld 7,2 procent meer huur, tegen 9,5 procent in juli 2020.

De CBS-onderzoekers merken wel op dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de grote steden en de verschillende provincies qua huurstijging. De prijzen stegen het meest in Overijssel, met 1,4 procent. In Friesland was juist een daling van 0,1 procent te zien. Van de grote steden ging de huur het meest omhoog in Utrecht (1,6 procent) en het minst in Den Haag (0,8 procent). In Amsterdam steeg de huur met 1,1 procent.

Kansen

In april van dit jaar berichtte Het Parool al over de groeiende kansen voor huurders in Amsterdam. Woningplatform Pararius – dat uitsluitend kijkt naar de huren die nieuwe bewoners betalen en niet naar de stijgingen voor zittende huurders – zag in het eerste kwartaal van dit jaar de gemiddelde huurprijzen in Amsterdam verder dalen.

Huurders betaalden in april 7,4 procent minder, dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijsdalingen waren het grootst in stadsdeel Centrum, Zuid en West.

Het woningplatform registreerde toen een forse toename van het huurwoningenaanbod, de voornaamste reden voor de prijsdaling. Buitenlandse kenniswerkers gingen onder invloed van corona terug naar hun thuisland en woningen die normaliter aan toeristen werden verhuurd, kwamen beschikbaar voor reguliere huurders.