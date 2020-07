Kleine stapjes of drastisch ingrijpen tegen oplevend coronavirus?

Beeld ANP

Voor de hand ligt het verplichten van mondkapjes op meer plekken dan het openbaar vervoer, wat in talloze landen al het geval is – soms overal buitenshuis, soms alleen op plekken waar het moeilijk afstand houden is (te denken valt aan restaurants, winkels, hotels, musea, bioscopen, gebedshuizen en theaters).

Een andere veelvoorkomende maatregel is het terugdraaien van versoepelingen, zoals het weer inperken van groepsvorming in de openbare ruimte en/of horeca. Minder drastisch zijn strengere sluitingstijden voor horeca.

Vliegverbod

Terwijl op Schiphol een mondkapje verplicht is, gaan talloze andere luchthavens met allerlei bijkomende regels Covid-19 te lijf. Het verst gaat een compleet vliegverbod voor landen met een hoge besmettingsgraad. Zo is er in Griekenland geen luchtverkeer met Turkije en Zweden.

Nederland heeft een inreisverbod voor mensen die geen essentiële reis maken uit landen buiten Europa. Een beperkt aantal landen is hiervan uitgezonderd.

Veel buitenlandse vliegvelden meten de temperatuur van passagiers (onder andere in China, Zuid-Korea en Italië). Ook is vaak sprake van een verplichte coronatest.

Sommige landen verlangen een medische verklaring waaruit blijkt dat bezoekers gezond zijn. Alle passagiers die van en naar Nederland vliegen moeten een gezondheidsverklaring invullen.

Verplichte quarantaine

Reizigers die terugkeren uit risicolanden moeten zich in Beieren op het vliegveld laten testen. Alleen na een negatieve test hoeven ze niet veertien dagen in quarantaine. Ook inkomende seizoensarbeiders moeten zich laten testen.

België heeft een verplichte quarantaine voor terugkeerders uit landen van buiten de Europese Unie of uit delen van Europa met een hoger besmettingsgevaar. Pas als zij twee keer negatief op het coronavirus zijn getest, vervalt de quarantaineplicht.

In Nederland is geen plicht tot quarantaine; het betreft een dringend advies. Om naleving te stimuleren opperde een viertal deskundigen vorige week in een brandbrief aan de regering in dit opzicht de Belgische koers te volgen. Eveneens naar Belgisch voorbeeld zou er ook financiële compensatie moeten komen voor mensen die in quarantaine gaan.

Een ander voorstel van het viertal betreft het thuistesten van mensen die aan huis gebonden zijn.

Risicolanden

In Galicië moeten toeristen en bezoekers uit andere delen van Spanje met een hoge besmettingsgraad zich laten registreren bij de autoriteiten. Hetzelfde geldt voor reizigers uit risicolanden.

In Antwerpen geldt inmiddels een avondklok. Van half twaalf ’s avonds tot zes uur ’s ochtends mag niemand de straat op, tenzij het om ‘noodzakelijke verplaatsingen’ gaat voor bijvoorbeeld werk of ziekenhuisbezoek.

Landen kiezen ook voor lokale of regionale lockdowns. Doorgaans worden die een of twee etmalen van tevoren aangekondigd. Zo niet in Marokko, dat van het ene op het andere moment een aantal steden afgrendelde. Vietnam besloot tot evacuatie van 80.000 bezoekers en toeristen uit de stad Da Nang nadat een aantal positieve gevallen aan het licht was gekomen.

Families

Een veel minder ingrijpend middel is de sociale bubbel die bijvoorbeeld België hanteert; families mogen maar met een beperkt aantal anderen omgaan. Dat waren er 15 en zijn er nu 5.

Frankrijk grijpt weer terug naar het middel van grenscontroles om besmettingen vanuit Spanje te bestrijden. Een bescheidener ingreep is een alcoholverbod in de horeca (Zuid-Afrika, Kenia) of een gebied (de Wallen).