Kleine partijen knokken om aandacht bij de interruptiemicrofoon

Als de Algemene Politieke Beschouwingen bijna twee uur onderweg zijn, beent Caroline van der Plas (BBB) voor het eerst naar de interruptiemicrofoon. “Wat vindt mevrouw Hermans er eigenlijk van dat leden van het kabinet op hun telefoontje aan het kijken zijn als hier Kamerleden aan het woord zijn?” vraagt ze aan VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans.

CDA’er Pieter Heerma - die achter Van der Plas zit - legt snel zijn telefoon aan de kant. Het is typerend voor de stijl van Van der Plas. Als nieuwkomer wijst ze voortdurend op zaken die haar storen aan de Haagse mores. Een onderscheidend geluid, waarmee ze als eenpitter opvalt.

Opvallen

En opvallen is wat meer nieuwkomers in het parlement proberen te doen, tijdens het ‘belangrijkste politieke debat van het jaar.’ Want als ‘kleintje’ kom je pas ’s avonds laat - en soms zelfs pas diep in de nacht - aan het woord. Ná de avondjournaals, als bijna niemand meer kijkt.

Dus zijn de kleine fracties extreem gespitst om toch de schijnwerpers te vangen. Het geëigende middel om een klap uit te delen is de interruptie: een vraag voor de spreker die op dat moment het woord voert. “Je moet het wel zodanig plannen dat het goed terechtkomt: uit je hart en raak,” zegt Joost Eerdmans van JA21. “Anders wacht je op zes voorgangers en ben je te laat.”

Met die timing zit ook Laurens Dassen van Volt in z’n maag. “Als ik mijn hand opsteek, ben ik soms pas nummer acht in de rij,” zegt hij. “Dan moet je snel wat anders verzinnen, omdat het anders al achterhaald is.”

Toch lijkt Dassen een duidelijk aanvalsplan te hebben. Als Geert Wilders (PVV) aan het woord is, plaatst hij zijn eerste interruptie. “Ik zie dat de aandacht aan het verslappen is,” zegt Dassen. “Dat komt doordat dit een tirade is die we al jarenlang horen, een tirade van angst.” Wilders reageert fel. Na de interruptie gaat Dassen zitten. Hij zet een krul op zijn papieren en draait zich om naar Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek. Zij evalueert - al knikkend - het optreden.

Pieter Omtzigt

Eenpitter Pieter Omtzigt heeft geen partijgenoot met wie hij kan sparren. Als CDA-afsplitser mag hij pas ver na middernacht zijn reactie geven op de Prinsjesdagplannen. En dus plaatst hij ook regelmatig een interruptie. Op ‘Omtzigtiaanse wijze’ slaat hij de fractievoorzitters van de grotere partijen met feiten om de oren.

“Noem mij één land ter wereld dat net als Nederland een speciale belasting heft op betaalbare sociale huurwoningen,” vraagt hij aan VVD’er Hermans. Zij heeft daarop geen antwoord. “Zo’n land is er gewoon niet, ik heb er even naar gekeken,” zegt Omtzigt over de verhuurderheffing.

‘Schouwspel van zes partijen’

Ook Dassen en Sylvana Simons (Bij1) hameren op de vastgelopen woningmarkt. Nieuwkomer Simons hoopt de begrotingsplannen van het demissionaire kabinet bij te sturen. Ze wil dat de kostendelersnorm - een samenwoonboete voor uitkeringsgerechtigden - zo snel mogelijk wordt afgeschaft.

“Ik was uitermate verbaasd dat ik deze week een telefoontje kreeg van Sophie Hermans,” zegt Simons tijdens de lunchpauze. De VVD-fractievoorzitter zoekt óók bij de kleinste partijen naar steun voor nieuwe begrotingsplannen. “Tot nu toe heb ik gekeken naar een schouwspel van maximaal zes partijen, waar wij helemaal niet bij hoorden. Of er echt naar onze wensen wordt geluisterd, moet de komende dagen blijken.”

Ook Eerdmans (JA21) is benaderd door de VVD. Of hij een deal wil sluiten met de coalitiepartijen? “Daar wil ik nog even niets over zeggen. We bespreken dat nog in onze fractie.”

En wanneer is Van der Plas (BBB) tevreden na deze Algemene Politieke Beschouwingen? “Als er duidelijke stappen worden gezet, ook in de nieuwe bestuurscultuur. Als er ideeën zijn die het kabinet meeneemt. En als we maatregelen kunnen nemen waar een beetje gezond verstand achter zit.”