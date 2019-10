Klaver: Ik laat me niet bang maken met een doodskist

Jesse Klaver. Beeld ANP

Op een video op Twitter is te zien dat een zwarte pick-upauto meerijdt in de optocht van tractoren die via De Bilt naar Den Haag onderweg is. Achterop de auto ligt een houten grafkist, waar op de zijkant in hoofdletters ‘Jesse’ staat geschreven. Dat is vermoedelijk een verwijzing naar GroenLinks-leider Jesse Klaver, die zich kritisch heeft uitgelaten over de omvang van de veestapel in Nederland.



“Je mag middelvingers naar me opsteken, je mag me uitjouwen op een demonstratie. Er wordt zelfs actiegevoerd met een grafkist met mijn naam erop,” zegt Klaver. “Maar ik blijf vertellen over waar ik in geloof. Het systeem van de bio-industrie is niet houdbaar.”

D66-fractievoorzitter Rob Jetten spreekt van een ‘luguber beeld’ en doet een oproep aan de demonstrerende boeren. “Jullie krijgen alle vrijheid je mening te geven. Maar gun die vrijheid ook een ander. Dus ook Jesse Klaver, Tjeerd de Groot en anderen met fundamenteel andere opvattingen.”

Klaver en D66-Kamerlid De Groot waren twee weken geleden ook al mikpunt van woede bij een grote boerendemonstratie op het Malieveld, waar zij massaal werden uitgejouwd. Beide parlementariërs pleiten voor een forse inkrimping van de veestapel, zodat de natuur minder wordt belast door de stikstofuitstoot van de landbouw.