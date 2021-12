Klassieker verdient geen schoonheidsprijs, maar Ajax wint wel

Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Ajax loopt drie punten uit op de rivaal en richt zich op de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar, woensdag thuis tegen Fortuna Sittard. De Amsterdammers strompelen naar het einde. De ziekenboeg stroomt vol. Lisandro Martínez en Jurriën Timber moesten in De Kuip voortijdig naar de kant en Ryan Gravenberch maakte de negentig minuten op zijn tandvlees vol.

Nul kansen, vijf gele kaarten. Dat was de mislukte oogst van een hemeltergend slechte eerste helft. Het enige doelpunt in die eerste vijfenveertig minuten hing van fouten en misverstanden aan elkaar. Jens Toornstra die de bal zomaar in de voeten schoof van Steven Berghuis en Marco Senesi die de daaropvolgende voorzet van Dusan Tadic als een zenuwachtige pupil in eigen doel werkte.

De Argentijn sloeg zijn handen voor zijn gezicht. Hij maakte in de vorige editie van de klassieker in Rotterdam ook al een eigen goal (0-3). Het was symbolisch voor de wedstrijd, die boordevol fouten zat en die werd gedomineerd door grote en kleine overtredingen. De topscorers van de eredivisie, Sébastien Haller en Bryan Linssen, beiden met tien treffers, konden voor rust niet één keer in stelling worden gebracht. Ze pakten wel allebei een gele kaart.

Blessures in de laatste linie

Zowel Feyenoord als Ajax miste een belangrijke pion in de laatste linie. Gernot Trauner en Noussair Mazraoui ontbraken vanwege een blessure. Voor trainer Erik ten Hag kwam daar al vroeg in de wedstrijd een probleem bij: Martínez moest na een kwartiertje afhaken met een hamstringblessure. Nicolás Tagliafico kwam als linksback binnen de lijnen, Daley Blind verhuisde naar het centrum van de defensie. Hij vormde een duo met Perr Schuurs, omdat Jurriën Timber op de plek van rechtsback Mazraoui speelde.

De wisselingen kwamen het spel niet ten goede. Ook smaakmakers als Antony, Berghuis (op die ene goede pass op Tadic na) en Luis Sinisterra konden zich geen moment onderscheiden. Sinisterra bleef na rust in de kleedkamer achter. Berghuis mocht iets later ook inrukken. In een voor hem beladen wedstrijd, tegen zijn oude club en op zijn 30ste verjaardag, haalde Ten Hag hem na een uur naar de kant voor Davy Klaassen.

En misschien was Klaassen ook wel meer op zijn plaats in zo’n vechtwedstrijd. Ajax slaagde er na rust steeds minder in om van achteruit het middenveld te bereiken. De ploeg hanteerde onder druk van Feyenoord de lange bal naar Haller en moest duelleren om balbezit.

Ajax leunde op de magere voorsprong en raakte in het laatste kwartier tot overmaat van ramp nog een derde verdediger kwijt. Ook Timber haakte af met een blessure. Devyne Rensch was zijn vervanger.

Penalty

Bij het machteloze Feyenoord waren alle ogen gericht op Cyriel Dessers, de Rotterdamse supersub. De Belg scoorde al negen keer dit seizoen, waarvan zeven keer als invaller. Dessers kreeg een minuut of twintig, maar kon geen potten breken. Het doelpunt viel aan de andere kant, toen Reiss Nelson een lompe overtreding maakte in het strafschopgebied op Rensch. Het was pas de eerste penalty voor Ajax dit seizoen, maar Tadic klaarde het klusje (0-2).

Feyenoord was machteloos, Ajax kon niet imponeren maar nam wel drie belangrijke punten mee uit Rotterdam.