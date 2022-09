Klanten wachten langer met rekening betalen: wanbetalingen in halfjaar bijna verdubbeld

Beeld Getty Images

Waar in februari nog 8 procent van de zelfstandigen aangaf dat een opdrachtgever niet over de brug komt met geld, is dat nu al 14 procent. Dit betekent dat omgerekend zo’n 140.000 zzp’ers met onbetaalde facturen opgezadeld zitten.

Volgens René Voets, directeur bedrijven bij Interpolis, is de toename een teken aan de wand: vaak is het een voorbode voor een toename van faillissementen. “We weten dat wanbetalingen regelmatig uitmonden in een faillissement van de wanbetaler. Het is niet voor niets dat een ondernemer de rekeningen niet meer kan betalen. En faillissementen leiden doorgaans tot nog meer wanbetalingen én faillissementen,” waarschuwt hij.

Een wanbetaling kan al snel leiden tot financiële nood bij zzp’ers: vaak hebben ze maar een beperkt aantal opdrachtgevers. Als één zijn rekeningen niet betaalt, dan voelt hij dat direct in zijn portemonnee. Volgens Interpolis ziet ook het midden-en kleinbedrijf het aantal wanbetalingen oplopen, maar zijn daar geen harde cijfers van.

Recessie

Wat wel naar voren komt in het Interpolis-onderzoek is dat de zorgen bij zzp’ers groot zijn: meer dan de helft van de zzp’ers is bezorgd over zijn financiële toekomst, met name door de torenhoge inflatie en stijgende wanbetalingen.

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) bevestigt dat beeld. VZN-voorzitter Cristel van den Ven ziet de zorgen over een naderende recessie toenemen. Zelfstandig ondernemers in de bouw, zoals tegelzetters en stukadoors, zien dat het aantal offerte-aanvragen aan het teruglopen is. “Sommige merken dat particulieren en bedrijven opdrachten uitstellen en de hand op de knip houden. In sommige gevallen proberen opdrachtgevers lagere tarieven te bedingen.”

Uit eerder onderzoek van online bank Knab kwam een soortgelijk beeld naar voren. Sinds 1 juli 2022 moeten grote bedrijven de facturen van kleine ondernemers sneller betalen. De maximale betaaltermijn is van 60 naar 30 dagen gegaan. “Maar in praktijk trekken sommige bedrijven zich daar weinig van aan,” stelt woordvoerder Casper Zwart.

Zo zegt 17 procent van de zzp’ers de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met opdrachtgevers die ‘veel later’ dan afgesproken betaalden. Daarbovenop geeft 32 procent aan ‘iets later’ dan afgesproken betaald te zijn.

Incasso's

Bij de Nederlandse Vereniging van Incassobedrijven (NVI) zien ze dat grote bedrijven bij een betalingsachterstand meteen contact zoeken met hun klant en kijken of er een betalingsregeling getroffen kan worden of een andere oplossing mogelijk is. “Je ziet dat nu bij energiebedrijven, maar ook bij woningcorporaties en zorgverzekeraars. Dat is denk ik een reden waarom wij nu nog geen stijging van het aantal incasso’s zien. Maar ik vermoed dat het over anderhalve maand weleens anders kan zijn met de gierend hoge inflatie en snel duurder wordende boodschappen en de hoge energierekening,” aldus NVI-directeur Connie Maathuis.

Purpose, een adviesbureau in ‘sociaal incasseren’, heeft de afgelopen weken ‘een golf’ van aanvragen binnengekregen van bedrijven en organisaties die willen weten hoe zij klanten met betalingsachterstanden anders kunnen behandelen. Dat gaat zowel om energiebedrijven als andere organisaties, die zien dat betalingsachterstanden oplopen.