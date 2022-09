Klacht van fractievoorzitters tegen Baudet niet-ontvankelijk

Baudet blijft weigeren nevenfuncties, giften en extra inkomsten in een openbaar register te melden. Beeld Phil Nijhuis

Dit bevestigt een woordvoerder van D66, een van de partijen die de klacht indienden, na berichtgeving van RTL Nieuws. Het College van onderzoek integriteit, dat zich over de kwestie boog, vindt zichzelf niet bevoegd Baudet een straf op te leggen. Als de klacht was overgenomen, had de Forumleider geschorst kunnen worden.

De fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt dienden eind juni de klacht in omdat Baudet blijft weigeren nevenfuncties, giften en extra inkomsten in een openbaar register te melden. Dat is voor Kamerleden verplicht.

Neveninkomsten

Baudet is naast Tweede Kamerlid ook bestuurslid van Forum voor Democratie bv en directeur van THPB Media B.V. De Forumleider schrijft boeken en geeft lezingen. Hij zou daarmee vorig jaar 85.000 euro hebben verdiend, zo meldde NU.nl. Dat bedrag werd eerder niet tegengesproken tegenover het ANP, maar een woordvoerster van FVD zei dat Baudet gewoon belasting betaalt over zijn inkomsten.

Tegen RTL Nieuws zegt D66-Kamerlid Joost Sneller dat hij het er niet bij laat zitten. De fractie wil de evaluatie van de gedragscode, die in de herfst in de Kamer plaatsvindt, aangrijpen om de regels te veranderen, zodat er steviger kan worden ingegrepen.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: