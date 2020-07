Klacht tegen Inspectie JenV om onderzoek naar gevangenis

De poort van de gevangenis van Scheveningen. Beeld ANP

De klacht gaat over een oriënterend onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar vermeende misstanden binnen het gevangenisziekenhuis JCvSZ. Volgens personeel was daar sprake van brandgevaar, intimidatie en een angstcultuur. De inspectie bracht daarom in oktober 2019 een bezoek aan het gevangeniscomplex en sprak met artsen, verpleegkundigen en bewaarders (PIW’ers).

In januari dit jaar stelde de inspectie dat er geen reden was tot een vervolgonderzoek. Voor de fysieke veiligheid van personeel en gedetineerden bestond voldoende aandacht, aldus het verslag. De signalen over een angstcultuur werden als gedateerd gezien.

‘Bagatelliserend en kwetsend’

De artsen, verpleegkundigen en PIW’ers noemen die conclusies van de Inspectie ‘bagatelliserend en kwetsend’. Ze stellen melding te hebben gedaan van intimidatie, een harde werksfeer en vermeend machtsmisbruik binnen de inrichting, maar daar niets over terug te lezen in de rapportage. Hun klacht uit maart van dit jaar is momenteel in behandeling, bevestigt de Inspectie JenV.

De kritiek op de Inspectie JenV staat niet op zichzelf. Eerder trokken klokkenluiders binnen de inspectie aan de bel over vermeende beïnvloeding van onderzoeksrapporten. De inspectie, die onafhankelijk zou moeten opereren, zou in sommige gevallen te veel luisteren naar de wensen van opdrachtgevers.

Nadat het AD afgelopen januari de klokkenluiderszaak onthulde, vroeg de Tweede Kamer om de Inspectie JenV te verhuizen uit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast eiste de Kamer aanvullend onderzoek naar rapporten die mogelijk zijn beïnvloed. Het gaat om Inspectierapporten over onder meer de IND, Brandweer, de dood van Mitch Henriquez en de vorming van de Nationale Politie.

Justitieminister Ferd Grapperhaus laat vier van deze Inspectieonderzoeken door de Auditdienst Rijk controleren, zo schrijft hij in een recente brief aan de Tweede Kamer. Hij schrijft ook dat de Inspectie JenV zich sinds begin dit jaar een nieuwe werkwijze hanteert, waarin eventuele beïnvloeding van buitenaf transparanter wordt vermeld. De ADR gaat onderzoeken hoe die nieuwe werkwijze verschilt van de oude.

De ADR-rapporten zijn naar verwachting eind dit jaar afgerond.