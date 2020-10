Klaas Dijkhoff verlaat politiek na verkiezingen

Klaas Dijkhoff (VVD). Beeld ANP

De man die de afgelopen jaren gold als de kroonprins van de liberale partij hakte naar eigen zeggen al twee jaar geleden de knoop door. Die beslissing deelde hij met weinig mensen. “Ik dacht altijd: laat mij maar de kroonprins zijn, dan hoeven anderen die last niet te dragen,” zegt hij tegen NRC Handelsblad.

‘Na ruim tien jaar aan het Binnenhof is mijn nieuwsgierigheid om ergens anders aan het werk te gaan groter dan naar wat een langer verblijf brengt’, schrijft de 39-jarige Dijkhoff op zijn Facebookpagina. ‘Zoals nieuwsgierigheid me naar het Binnenhof bracht, brengt het me nu ook ergens anders heen.’

Voorlopig verandert er de komende tijd volgens hem nog niets. ‘Ik blijf me een slag in de rondte werken als fractievoorzitter, we gaan mooie discussies voeren over het verkiezingsprogramma van de VVD en ik zal me uit de naad werken om de nieuwe lijst sterke kandidaten te helpen een zo goed mogelijk resultaat te boeken op 17 maart.’

Dijkhoff hoopt dat premier Mark Rutte opnieuw de kar gaat trekken richting de verkiezingen. Tot dusver heeft Rutte daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Dat zal ergens voor het einde van het jaar gebeuren.

Rutte: vlijmscherpe politicus

Rutte heeft inmiddels op het vertrek van Dijkhoff gereageerd. ‘Klaas is iemand waar ik de afgelopen tien jaar iedere dag op kon rekenen. Een origineel mens en vlijmscherp politicus. Hij zegt waar het op staat en is eerlijk. Dank je wel, Klaas!,’ twittert de premier.

Rutte is blij dat Dijkhoff niet direct vertrekt. ‘Klaas blijft tot en met maart 2021. Blij dat ik met hem kan blijven samenwerken. Er is nog veel te doen!’ Waarop Dijkhoff antwoorde: ‘Ik ook van jou’, met twee hartjes.

Dijkhoff onthult –zeker zo verbazingwekkend- dat hij al in de kerstvakantie van 2018 tot zijn besluit is gekomen. Hij lichtte slechts Ben Verwaayen in, een spil in de top van de VVD, als vertrouweling van Rutte. Pas in de zomer van 2019 gaf hij een signaal af aan Rutte: ,,Houd er serieus rekening mee dat ik niet in jullie plannen voor wil komen.”

Zaaltjes

Daarmee dooft de landelijke politieke carrière van Dijkhoff met lichtsnelheid. Hoewel hij achter de schermen dus al had besloten te vertrekken, was daar voor de schermen niets van te bespeuren.

Juist Dijkhoff werkte met zijn ‘Klaasverhaal’ aan de herpositionering van de VVD. Want er was te weinig interne discussie, partijleden waren verworden tot een ‘applausmachine’ van premier Rutte, was de klacht. ,,We moeten weer die klamme zaaltjes in met de lauwe koffie.’’

Dijkhoff, die opgroeide in Eindhoven en rechten studeerde in Tilburg, werd op zijn zeventiende lid van de VVD. Tien jaar geleden werd hij verkozen in de Tweede Kamer, in hetzelfde jaar dat hij lijsttrekker van de VVD in Breda werd, op zijn negentwintigste. In 2017 werd hij fractievoorzitter van de landelijke VVD. Hij zegt in gesprek met NRC Handelsblad echter nooit de ambitie te hebben gehad om landelijk lijsttrekker te worden. De politiek noemt hij ‘veeleisend en verslavend’.