Kingsland en Oranjebloesem stellen Amsterdam aansprakelijk voor afschalen festivals

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad in antwoord op vragen van Ilana Rooderkerk (D66) en Claire Mertens (VVD). Het wordt bevestigd door organisator Chasing the Hihat. 4PM, een andere organisator, had in een eerder stadium al aangegeven de gemeente aansprakelijk te willen stellen.

Eind maart werd bekend dat Oranjebloesem bij het Olympisch Stadion en Kingsland bij de RAI samen zo’n 40.000 bezoekers mochten ontvangen. In voorgaande jaren waren dat er zo’n 70.000. Volgens de gemeente was dat ‘primair omdat de situatie vorig jaar op Koningsdag bij station Zuid niet beheersbaar bleek’. Toen moest de Mobiele Eenheid eraan te pas komen om de bezoekersstromen in goede banen te leiden.

Metallica in de Johan Cruijff Arena

De organisatoren van de festivals stelden dat de bezoekersaantallen vooral werden beperkt door een concert van Metallica in de Johan Cruijff Arena op Koningsdag. Volgens de NS en GVB was het niet mogelijk om bezoekers van alle drie de evenementen te vervoeren. Pas in november werd dat gemeld aan de drie partijen, waarop aan de Johan Cruijff Arena werd gevraagd het concert van Metallica te verplaatsen.

Die liet weten dat niet te kunnen doen, waarop werd besloten de vergunningen van Oranjebloesem en Kingsland – die nog niet waren afgegeven – aan te passen. Vanwege een doorlopende evenementenvergunning had de gemeente geen juridische instrumenten om bij de Johan Cruijff Arena in te grijpen.

De festivalorganisatoren, die al hadden ingezet op 70.000 bezoekers, lieten weten teleurgesteld te zijn. Volgens Oranjebloesem was schade door het afschalen van het evenement zeker één miljoen euro.

‘Wij zijn de dupe’

Daniel van Drunen van Chasing the Hihat zegt dat er volgende week een gesprek is met de gemeente. Inmiddels heeft hij via een Woo-verzoek diverse interne documenten van de gemeente ontvangen. “Er komt daaruit geen antwoord op de vraag waarom wij niet al vorig jaar mei op de hoogte zijn gesteld, toen de gemeente al wist dat er ook een concert van Metallica was,” zegt hij. “Alles wijst erop dat men eind november pas wakker werd.”

Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment zegt dat ‘alle informatie die wij hebben ontvangen het beeld bevestigen van hoe het proces verlopen is’. “Wij kunnen niet anders dan concluderen dat wij de dupe van fouten zijn geworden. Daar moet iets mee gebeuren. Ik kan wel zien dat de gemeente zijn best heeft gedaan om het voor iedereen zo goed als mogelijk op te lossen, maar dat is niet gebeurd. De vraag is dan hoe wij gecompenseerd worden.”

Van Drunen zegt open te staan voor ‘een eerlijke regeling om in onze schade tegemoet te komen’. “Maar we zullen ook niet schromen om naar de rechter te stappen.” Bovenlander zegt er hetzelfde in te staan.

