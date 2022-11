Kinderserie Kabam! kanshebber bij uitreiking International Emmy Awards: ‘Waanzinnig dat wij er zijn uitgepikt’

Regisseur Elisabeth Hesemans, scenarioschrijvers Floor Paul & Lilian Sijbesma en componist Boelie Vis zijn aanwezig op het festival in New York. Beeld Privé-archief IJswater Films

De serie maakt kans in de categorie Kids: Live-Action. In de KRO-NCRV-serie staat angst bij kinderen centraal. In tien korte afleveringen komt telkens een andere leerling uit de klas van meester Mo langs met het verhaal van zijn of haar angst.

Producer Marc Bary (58) van IJswater Films noemt het ‘waanzinnig’ dat de kinderserie is genomineerd. “Deze nominatie betekent dat de serie universeel wordt erkend. Bovendien is Kabam! de enige Nederlandse nominatie.”

De serie neemt het tijdens het gala op tegen producties uit Singapore, Australië en Mexico. “Moet je nagaan,” zegt Bary. “Van alle Nederlandse documentaires, series en films die zijn ingezonden, zijn wij eruit gepikt. Dat is heel bijzonder.”

De producer denkt dat het ‘herkenningspunt’ een rol heeft gespeeld in het krijgen van de nominatie. “Iedereen die de serie kijkt, herkent wel iets van vroeger. In de serie komt bijvoorbeeld voor dat een kind angst heeft voor zwemles of bang is voor een hond.” Kabam! wil op een speelse manier laten zien dat iedereen wel eens bang is en dat er vaak wel een oplossing voor te verzinnen is. “Het heeft dus ook iets educatiefs.”

Internationale tv-onderscheidingen

De International Emmy Awards worden gezien als de belangrijkste internationale tv-onderscheidingen. In totaal worden dit jaar in vijftien categorieën beeldjes uitgedeeld en dingen programma’s uit 23 landen mee. In de categorie Comedy is onder meer de Netflix-serie Sex Education (Groot-Brittannië) genomineerd. En in de categorie Dramaserie strijden onder andere Lupin (Frankrijk) en Narcos (Mexico), ook beide Netflix-series, om het felbegeerde beeldje.

“De nominatie levert internationale aandacht op,” legt Bary uit. “Iets waar we zonder meer heel blij mee zijn. Nu hopen we eigenlijk dat de serie ook wordt verkocht aan het buitenland. Maar eerst maar eens zien te winnen; fingers crossed.”

Regisseur Elisabeth Hesemans, scenarioschrijvers Floor Paul & Lilian Sijbesma en componist Boelie Vis zijn aanwezig op het festival in New York. En als het team niet met de prijs naar huis gaat? “Dan zijn we nog steeds gelukkig, want de nominatie op zichzelf is al een prijs. Het is fantastisch dat we dit mogen meemaken.”

Eerdere winnaars

Nederland heeft meerdere keren een beeldje in ontvangst mogen nemen tijdens de International Emmy Awards. Onder meer de film Het Zakmes, acteurs Pierre Bokma en Maarten Heijmans, actrices Bianca Krijgsman en Maryam Hassouni en tv-programma De Grote Donorshow vielen in de prijzen.

Peter R. de Vries nam de award in 2008 mee naar huis voor zijn reportage over de verdwijning van Natalee Holloway. Vorig jaar greep de enige Nederlandse kanshebber Ze Noemen Me Baboe naast de Emmy in de categorie Documentaire.