Kinderopvang volgend jaar fors duurder, soms wel 41 procent

Allereerst stijgen de bruto uurtarieven van kinderopvangorganisaties volgend jaar gemiddeld met ongeveer 8,7 procent voor kinderdagverblijven. Dat blijkt uit een inventarisatie van de website nettobijdrage.nl onder ruim zevenhonderd kinderopvangorganisaties. Hoge energieprijzen, stijgende huren en een enorm personeelstekort drijven de tarieven omhoog, valt te horen in de branche.

De overheid stelt voor ouders elk voorjaar een tegemoetkoming vast voor kinderopvang. Dat bedrag houdt echter maar deels rekening met de hoge inflatie verderop in het jaar, die veel organisaties wél totaal hebben doorberekend. En dus valt het toeslagentarief maar 5,6 procent hoger uit.

Zelf ophoesten

Het verschil moeten ouders zelf ophoesten. En die rekening komt veel harder aan bij de lagere inkomens, blijkt uit een doorrekening van nettobijdrage.nl. Zo ziet een huishouden met een jaarinkomen tot 27.000 euro en twee kinderen die twee dagen per week naar de opvang gaan, de kosten met ruim 41 procent stijgen. Een gezin met een inkomen van 120.000 euro kan rekenen op ‘slechts’ 13 procent hogere kosten.

Directeur Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang kan de gegeven cijfers niet bevestigen, maar ook zij constateert dat het toeslagentarief voor komend jaar bij lange na niet hoog genoeg is om de kosten van de duurdere kinderopvang mee te dekken. “En het is inderdaad zo dat de laagste inkomens dat het hardste voelen in hun portemonnee,” aldus de directeur.

Voorzitter Gjalt Jellesma van BOinK, een vereniging voor ouders in de kinderopvang, vreest hierdoor voor de ontwikkeling van de kinderen en de carrière van hun ouders. Hij verwacht ook dat veel ouders zullen stoppen met werken en pleit voor extra verhoging van de kinderopvangtoeslag.