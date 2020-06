Kinderopvang verwacht personeelstekort in de zomermaanden

Beeld ANP

Vanwege de coronamaatregelen moet een deel van het medewerkers thuisblijven, omdat zij tot de risicogroep behoren. Bovendien gaan lang niet alle kinderen op vakantie, is de voorspelling, terwijl pedagogische medewerkers juist wel vakantiedagen willen opnemen.

Het platform wil met het onderzoek de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt in de kinderopvang in beeld brengen. De kinderopvang is maanden alleen open geweest voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Half mei heropenden de organisaties voor alle kinderen.

Na de zomer

Over hoe het personeelstekort zich het komende jaar gaat ontwikkelen, verschillen de verwachtingen. Ruim de helft van de organisaties denkt in januari evenveel krachten te hebben. Een kwart vermoedt een personeelstekort. In Amsterdam denken de kinderopvangbedrijven juist openstaande vacatures te kunnen gaan vervullen.

Een deel van de kinderopvangorganisaties denkt dat de balans tussen vraag en aanbod na de zomer herstelt, doordat veel ouders hun baan zullen verliezen als gevolg van de crisis. Deze ouders zullen hun kinderen niet meer naar de opvang brengen, is het idee. Bovendien zouden openstaande vacatures makkelijker vervuld kunnen worden door het banenverlies in andere bedrijfstakken, stelt onder andere de regio Amsterdam.