Kinderopvang smacht naar nieuwe Stint, besluit minister nog onbekend

Kinderopvangcentra kijken reikhalzend uit naar het moment dat de nieuwe Stint de weg op mag. Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang wijzen alle signalen er op dat minister Van Nieuwenhuizen haar besluit ‘spoedig’ bekendmaakt.

De oude Stint mag sinds eind 2018 niet meer de weg op. Dat besluit van de minister volgde na het dramatische ongeval in Oss in datzelfde jaar. Een Stint werd toen gegrepen door een trein. Vier kinderen kwamen om.

Oorzaak onbekend

De oorzaak van dat ongeluk is nog altijd niet vastgesteld. Wel werd eerder naar buiten gebracht dat de bestuurster van die Stint – die zelf ook ernstig gewond raakte – er alles aan had gedaan om te remmen, maar dat dit niet was gelukt. Eerder zei Officier van Justitie Janine Kramer tegen het Brabants Dagblad: “Wel kunnen we op basis van het onderzoek concluderen dat er geen breuken zijn geconstateerd in de gasveer of de nuldraad.”

Na het ongeluk heeft de bedenker van de Stint, Edwin Renzen, een nieuw voertuig gecreëerd, dat heel erg lijkt op de oude versie. Zo is er een rolbeugel - een stalen constructie die je beschermt als een voertuig op de kop belandt - gekomen, zijn er gordels aangebracht en zijn er dubbel uitgevoerde mechanische remmen op gekomen. Ook de naam van de elektrische ‘kar’ is gewijzigd. De Stint heet nu Bso Bus. De felle kleuren zijn gebleven. Renzen: “Dat is juist om op te vallen in het verkeer.”

De nieuwe Stint, Bso Bus genaamd. Beeld Eigen foto

Geen alternatief

Veel kinderopvangcentra hebben sinds het verbod in 2018 naar alternatieven voor vervoer van kinderen gezocht. Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang: “Een echt goed alternatief is er niet. Er zijn busjes gehuurd, bakfietsen ingezet of taxibusjes besteld. Maar eigenlijk zijn die methodes minder veilig en efficiënt.”

Juist de Stint zorgde volgens Bijlsma voor veilig vervoer rondom drukbezochte schoolpleinen. “Je wil eigenlijk liever niet met busjes in de buurt van scholen komen. Met de Stint kon je gewoon het schoolplein op, zonder dat er gevaar was. Je kunt er eenvoudig mee op pad. Al die uitstapjes zijn nu een stuk lastiger geworden of zelfs helemaal uitgesteld.”

Veilige routes

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat liet deze maand na Kamervragen weten dat de beoordeling van de nieuwe Stint loopt en dat de adviezen binnen zijn. Het gaat onder andere om adviezen van de RDW en TNO. Laatstgenoemde organisatie concludeert dat het nieuwe voertuig voldoet aan de rem- en besturingseisen. Woordvoerder Ivar Noordenbos van het ministerie wil nu nog niet ingaan op de adviezen of het moment dat de beslissing valt.

Bijlsma heeft vertrouwen in de Bso Bus. “Er is geen vervoersmiddel zo uitgebreid getest en gecontroleerd als deze. Veel veiliger wordt het niet.” Ook zijn er door de brancheclubs en ministerie afspraken gemaakt over de routes die de nieuwe Stint gaan rijden. Het gaat om trajecten waar de fietspaden gescheiden zijn van snel verkeer en met kruisingen die voorzien zijn van verkeersregelingsinstallaties.

Haast

Wat de brancheorganisatie betreft, valt het besluit van de minister zo snel mogelijk. “We moeten eerst aan de bestuurders nog verplichte trainingen gaan geven. Er gaan ook steekproeven gedaan worden. Dus hoe sneller we aan de slag kunnen, hoe beter.” Renzen laat weten dat er nu zo’n 60 Bso Bussen gereed zijn. Nog eens 100 kunnen snel klaargemaakt worden. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer in Putten, maar in Nijkerk. Daarna moet er volop gewerkt worden om de andere klanten – zo’n 1500 – op weg te helpen.

Renzen wil liever niet ingaan op vragen over het ongeluk zelf. Maakt hij zich geen zorgen over het feit dat de oorzaak nog onduidelijk is? “We voldoen aan alle Europese regels. Meer kan ik er niet over zeggen.” Hoe heeft hij zijn bedrijf overeind gehouden? “Dat weet ik eigenlijk zelf niet eens. Maar we zijn er nog. We hebben veel support gehad uit de kinderopvang.”

Zorgen

Bijlsma sluit niet uit dat sommige ouders bezorgd kunnen zijn over het gebruik van de nieuwe Stint. “Als je de Stint alleen uit de krant kent, dan snap ik de zorgen. Maar het vertrouwen in de branche is groot. Ouders mogen ook gerust een rondje meerijden. Ik denk dat er straks geen veiliger vervoermiddel is dan de Stint.”