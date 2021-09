Kinderombudsvrouw: ‘Pesten moet mogelijk strafbaar worden’

Beeld Getty Images

Momenteel is pesten zelf niet strafbaar. Hooguit kunnen pesters strafbare feiten plegen waarvoor ze vervolgd kunnen worden. “Misschien zijn pestprotocollen niet genoeg en moet je wel toe naar een strafbaarheidstelling van pesten,” zegt Kalverboer daarover. “Dat is op zich nog steeds geen aanpak van het fenomeen, maar dan laat je wel zien hoe ernstig dit wangedrag is. Want de gevolgen van pesten zijn levensgroot.”

De samenleving en de politiek lijken, na jarenlange discussies, nog altijd geen effectieve aanpak van pestgedrag te hebben. Dat baart Kalverboer grote zorgen. “De impact van pesten is enorm, terwijl dit wangedrag vaak juist wordt gebagatelliseerd wanneer het plaatsvindt,” zegt ze in aanloop naar de Week tegen pesten. “Daar word je hard van, krijgt een slachtoffer dan te horen. Maar als je volwassenen spreekt die zoiets vreselijks hebben moeten ondergaan in hun jeugd, dan dragen zij de sporen ervan de rest van hun leven met zich mee.”

De belangrijkste knelpunten bij de bestrijding hebben te maken met het (h)erkennen van pesten en een gedegen aanpak van pestgedrag en andere vormen van uitsluiting, stelt de kinderombudsvrouw. Te vaak wordt het fenomeen onderschat.

Volgens iets meer dan de helft van de leerlingen die te maken hadden met schelden of pesten was er daarbij sprake van discriminatie, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. “Mogelijk moet je ingrijpen of anders omgaan met een kind dat door klasgenootjes gepest wordt om flaporen dan met een jongen die het strenge schoolbestuur moet trotseren vanwege zijn seksuele geaardheid,” zegt Kalverboer.

België

In verschillende Amerikaanse staten en België is pesten wél strafbaar gesteld als vorm van ‘belaging’. In 2014 vond een meerderheid (71 procent) van de Nederlanders al dat pesten in zware gevallen hier ook strafbaar moet kunnen zijn, maar gegevens over de huidige stand van zaken ontbreken. Kinderen tot 12 jaar kunnen overigens überhaupt geen straf of boete krijgen. De kinderombudsvrouw start vandaag een onderzoek naar de oorzaken, impact en aanpak van pesten.