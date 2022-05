Kinderombudsman: Onrust in leerlingenvervoer slecht voor ontwikkeling van kinderen

Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Beeld ANP

Ook krijgen kinderen te maken met veel wisselende chauffeurs, die meestal niet pedagogisch onderlegd zijn. “Eigenlijk kom ik vrijwel alleen maar zaken tegen waar het vervoer zo slecht is voor de ontwikkeling van het kind, dat ze op school niet meer kunnen presteren,” zegt Kalverboer.

De Kinderombudsman wil daarom dat er vaker begeleiding komt op de bus, zodat er meer rust ontstaat en de chauffeur beter op de weg kan letten. Op die manier hoopt Kalverboer dat kinderen uitgerust aan hun schooldag kunnen beginnen.

In Nederland maken 70.000 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer. Niet op alle ritten is extra begeleiding nodig, denkt Kalverboer. “Maar als de groep te groot is, of als de samenstelling van kinderen niet helemaal goed samengaat, dan moet er gewoon iemand in de bus zitten die zich niet met het verkeer bezighoudt, maar met de kinderen.” Het is aan gemeenten die het leerlingenvervoer organiseren om hierover te overleggen met ouders.

Goedkoop en efficiënt

Op dit moment wordt in de uitvoering van het leerlingenvervoer volgens de Kinderombudsman te weinig rekening gehouden met het belang van het kind. “Nu wordt er toch heel veel gekeken naar hoe het zo goedkoop en efficiënt mogelijk kan.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat niet afwijzend tegenover het plan van Kalverboer. De VNG wil binnenkort met de minister in gesprek over verbetering van de kwaliteit. Het vaker inzetten van begeleiding zou daaraan kunnen bijdragen, ziet ook de VNG. “Voorwaarde daarbij is dat gemeenten ook de middelen ontvangen om de kosten die deze oplossing met zich meebrengt te dragen,” aldus een woordvoerder.