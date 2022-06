Kinderombudsman: ‘Misschien zijn pestprotocollen niet genoeg en moet je naar strafbaarstelling’

Beeld Getty Images

“Pesten speelt zich niet af in een vastomlijnd begrensd gebied, waarmee ook de aanpak van pesten zich niet kan beperken tot de grenzen van ieders professionele werkveld,” staat in het rapport ‘In eenzaamheid gepest’ dat vandaag verschijnt. Daarnaast gelden de rechten van kinderen, zoals het recht op gelijke behandeling en het recht op bescherming tegen geweld, volgens de Kinderombudsman overal in hun leven.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: “We zien dat kinderen die het meest onder lijden onder pesten zich niet alleen op het schoolplein onveilig voelen, maar continu onveiligheid ervaren. Scholen voelen zich verantwoordelijk tot kinderen de deur uitlopen, maar wie is er verantwoordelijk voor de openbare ruimte? Terwijl ook de boa, welzijnswerker of de wijkagent een actieve rol kunnen oppakken bij de aanpak van pesten.”

Discriminatie

Opvallend onderzoeksresultaat is dat bijna een op de drie kinderen wordt gepest om redenen die feitelijk discriminatie zijn. Voor meisjes en kinderen die zich als 'anders' definiëren is dit vooral vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Voor jongens komt dit voornamelijk door een handicap.

Ongeveer 15 procent van de gepeste kinderen geeft hun leven een onvoldoende, wat deze groep volgens de Kinderombudsman pas doet als ze hun kwaliteit van leven als zeer slecht ervaart. Het gaat dan vooral om kinderen die op meerdere plaatsen worden gepest en er met niemand over praten.

Kalverboer: “Als een kind het leven niet de moeite waard vindt, tast dat het fundamentele ‘zijn’ en rol in de maatschappij aan. Daar moeten de hele overheid en hulpverleners naar handelen via programma’s die met elkaar verbonden zijn. Dus geloof ik niet zozeer in een bredere aanpak vanuit alleen het ministerie van Onderwijs, maar moet de coördinatie bijvoorbeeld komen te liggen bij Volksgezondheid of Binnenlandse Zaken. Ook omdat regelmatig sprake is van discriminatie.”

Strafrechtelijk aanpakken?

In september hintte de kinderombudsvrouw er al op dat pesters in de toekomst wellicht strafrechtelijk aangepakt kunnen worden. “Misschien zijn pestprotocollen niet genoeg en moet je wel toe naar een strafbaarstelling,” zei Kalverboer destijds. Momenteel is pesten zelf niet strafbaar. Hooguit kunnen pesters strafbare feiten plegen waarvoor ze vervolgd kunnen worden, mits ze minstens 12 jaar zijn.

In dit rapport zeggen de vijhonderd ondervraagde kinderen niets over strafbaarheid. Wel willen ze in het algemeen dat hun pesters steviger worden aangepakt. Ook vinden kinderen het belangrijk dat andere kinderen weten hoe het voelt om gepest te worden. Dat kan door bewustwordingscampagnes of groepsgesprekken. Kalverboer: “Zij willen simpelweg dat het probleem niet langer gebagatelliseerd wordt. Het is beter als er grenzen en consequenties voor pesters zijn. We moeten die heldere mening gaan terugzien in het antipestbeleid.”

Opleiding of training

Ook volwassenen vinden het soms moeilijk om over pesten of discriminatie te praten en handelend op te treden. Daarom moeten wat betreft de Kinderombudsman alle volwassenen die met kinderen werken – dus niet alleen leerkrachten maar ook jeugdhulpverleners, sportcoaches en wijkagenten – leren hoe ze dit het beste kunnen doen. Het liefst al tijdens hun opleiding of via trainingen.

Verder beveelt de Kinderombudsman als adviseur van de regering en het parlement aan om het algemene meldpunt dat toeziet op alleen het onderwijs, zoals dat nu is voorgesteld door het ministerie van Onderwijs, uit te breiden naar andere gebieden zoals (sport)verenigingen. En de onderwijsinspectie moet opletten of programma’s tegen pesten op scholen wel goed worden ingezet.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer Beeld ANP