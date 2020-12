Kinderombudsman: geef kinderen een stem bij toewijzing nieuwe woning

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in gesprek met kinderen. Beeld ANP

Kinderen moeten een stem krijgen bij woningtoewijzing als ze bijvoorbeeld door een scheiding van hun ouders of verlies van een baan hun huis uit moeten. Het ontbreken van een fijn huis veroorzaakt bij veel kinderen grote stress en stagnatie van de ontwikkeling, stelt Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een rapport dat maandag verschijnt.

Juist nu in coronatijd hebben kinderen baat bij een veilige plek. Als ze niet naar school kunnen, moeten ze thuis kunnen leren. Maar door corona ziet Kalverboer meer stress in gezinnen. “Kinderen zien de problemen van hun ouders.”

Moeite

In veel gemeenten zijn te weinig betaalbare sociale huurwoningen. Het kost gezinnen grote moeite om een geschikt huis te vinden. En dat heeft gevolgen voor de kinderen. De Kinderombudsman krijgt tientallen klachten binnen van kinderen die geen fijn thuis hebben. “En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Bij de toewijzing van huizen wordt helemaal niet gekeken naar wat kinderen nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Ik vind dat dat beleid moet veranderen.” In dat beleid moet duidelijk komen te staan dat kinderen om hun mening wordt gevraagd.

De Kinderombudsman sprak bijvoorbeeld een 9-jarige jongen die noodgedwongen met zijn moeder op een kamer slaapt, al jaren. Toen hij kleiner was, was dat niet zo’n probleem. Maar inmiddels heeft hij behoefte aan een eigen plek om zijn huiswerk te doen en waar hij niet alle telefoongesprekken van zijn moeder opvangt. “Als kinderen ouder worden, krijgen ze door dat het niet normaal is om met je moeder op een kamer te slapen. Zo’n kind krijgt behoefte aan meer ruimte en bewegingsvrijheid. Die durft thuis geen vriendjes uit te nodigen en gaat daarom zelf ook maar nergens spelen. Hij vangt alle problemen van zijn moeder op.” Met als gevolg dat er andere problemen ontstaan, zoals concentratieproblemen op school of een stagnerende ontwikkeling.

Antikraak

De Kinderombudsman sprak ook twee tienermeiden die door een scheiding van hun ouders naar een andere woning moesten. Omdat de scheiding niet helemaal rond was, weigerde de gemeente het gezin urgentie te geven. De moeder kreeg te horen dat ze antikraak moest gaan wonen met haar oudste dochter (18) en dat haar jongste (15) maar naar een pleeggezin moest. “Dat is natuurlijk ontzettend schrijnend en kan niet. Sommige gezinnen gaan er tóch maar mee akkoord, omdat ze geen andere oplossing zien. Anders staan ze allemaal op straat.”

Kalverboer snapt dat er geen eenvoudige oplossing is, want er zijn te weinig woningen. Toch hoopt ze op erkenning voor kinderen. “Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen dat gezinnen voorrang krijgen op alleenstaanden en dat zal ook niet altijd gaan. Maar nu hebben kinderen helemaal geen plek in het beleid. Dat moet echt anders, want als ze zo jong geen veilig thuis ervaren, dragen ze dat lang met zich mee.”