Kinderen Ruinerwold kregen te horen dat ze in een andere tijd allang vermoord waren

Beeld uit de docu De kinderen van Ruinerwold Beeld BNNVARA

Dat vertellen ze in de vierdelige documentaire De kinderen van Ruinerwold, waarvan woensdagavond de eerste aflevering is uitgezonden. De twee oudste broers en zus doen daarin een boekje open over hun jeugd en de bizarre rituelen die hun vader had met zijn eigen evangelie, waar zij ook slachtoffer van werden.

Wereldnieuws

Voor het eerst maakt de buitenwereld kennis met zoon Israël (27), die negen jaar op de Ruinerwoldse hoeve leefde, maar ontsnapte en zich meldde in de dorpskroeg. Daarna werd het ondergedoken gezin wereldnieuws. Ze werden bijna afgeschilderd als holbewoners, maar in beeld verschijnt een vlotte, slimme jongen. De documentaire begint met een scène waarin te zien is hoe hij op het politiebureau zijn identiteitskaart krijgt, het bewijs dat hij feitelijk bestaat. Zijn vader had hem namelijk nooit ingeschreven bij de gemeente. “Het is niets en toch ook weer een hoop,” zegt hij.

Later staat hij bij de boerderij waar hij een groot deel van zijn leven doorbracht. “Het is een leeg gevoel. Dit is de plek waar alles negen jaar lang in mijn leven is gebeurd. En nu is het enige leven een camera. Heel raar.”

Totale afzondering

Israël wordt gevolgd terwijl hij voor het eerst buiten de boerderij zijn verjaardag viert met zijn broer, zus en twee tantes. “Ik heb nu het gevoel dat alles mag. Vrijheid. Toen we jong waren, vierden we wel een feestje, maar sinds mijn moeder overleed is dat weggevallen,” zegt hij. Nadat zijn vader in 2016 een herseninfarct had gekregen was er helemaal niemand meer die er behoefte aan had.

Over het leven in totale afzondering op de boerderij komt de kijker in deze aflevering weinig te weten. Het gaat vooral over de jeugd van de kinderen in Hasselt en Zwartsluis. Gerrit Jan filmde het gezin veel, ook zijn opmerkelijke rituelen. Zo is hij op een video met zijn vrouw te zien waarin hij haar de ‘Prime Mother’ noemt. “Straks zal de volgeling Manhacho, die in de geestenwereld is, haar lichaam binnenkomen en dan zal ik met Manhacho praten,” legt hij met een filmcamera vast. Te zien is hoe hij een pijp pakt, de rook naar zijn vrouw blaast en vraagt of Manhacho hem hoort. Moeder zet een zware stem op. “Ja, ja, ja.”

‘Ons geheimpje’

Later is een audio-opname te horen waarin hij de drie oudste kinderen op het hart drukt nooit op school te vertellen over de andere zes kinderen in het gezin. “Eigenlijk zou God helemaal niet willen dat jullie op school zaten, maar omdat de mensen denken dat het zo moet, verplichten ze alle kinderen naar school te gaan. Maar met de jongsten hebben papa en mama een foefje uitgehaald. Die hoeven straks niet meer naar school, alleen naar Gods school. Dat is ons geheimpje. Dat mag je nooit verklappen. Anders stoppen ze papa misschien wel in de gevangenis. Nou, dat wil je toch helemaal niet.”

De buitenwereld beschreef het gezin als hels en duivels, maar zo kijkt oudste zoon Shin (31) er niet naar. Ook al was hij degene die op zijn 12de werd afgezonderd en in een hondenhok en in een caravan moest slapen omdat hij slechte geesten zou hebben. “Hels en duivels ervaar ik het zelf niet. Op sommige momenten wel. Maar ik verwoord het liever als ingewikkeld. Ik heb er tien jaar over nagedacht en ik weet nog steeds niet hoe ik ernaar moet kijken.”