Kinderen lijken kwetsbaar, maar ze kunnen het coronavirus beter aan dan volwassenen

Beeld EPA

Uit de onderzoeken blijkt tot dusver dat kinderen mildere klachten van het coronavirus hebben, dat er relatief weinig kinderen ernstig ziek worden van corona en dat ook het aantal sterfgevallen laag is. Arts-viroloog Anne Wensing van UMC Utrecht verwijst onder meer naar het onderzoek van ‘het Chinese RIVM’ dat in februari in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA is gepubliceerd.

Ze somt op: 90 procent van de mensen met het virus was tussen de 30 en 80 jaar. Slechts 1 procent was tussen de 0 en 9 jaar. En nog eens 1 procent was tussen 9 en 19 jaar. In hetzelfde rapport staat dat van de circa 500 kinderen tussen de 9 en 19 jaar uit het onderzoek één kind is overleden. “Dat staat in schril contrast met volwassenen.” Van de volwassenen overlijden gemiddeld 2 op de honderd mensen met corona.

Wensing vermoedt dat het percentage kinderen in het Chinese rapport zo laag is, omdat het rapport alleen ‘geteste’, dus bewezen coronabesmettingen beschrijft. “Dat suggereert dat kinderen minder snel worden getest. Waarom? Omdat kinderen minder ernstig ziek worden.” De wereldgezondheidsorganisatie WHO rept in een recent onderzoek dat 2,4 procent van de mensen met corona kinderen tot en met 19 jaar zijn. “De WHO stelt verder dat de ziekte bij kinderen relatief zeldzaam en mild is. En in het rapport staat ook dat maar weinig kinderen ernstig ziek worden.”

Tienjarig jongetje

The New York Times beschrijft een geval van een tienjarig jongetje dat de haard in Wuhan had bezocht met zijn familie. Eenmaal thuis in Shenzhen kregen de familieleden, in leeftijd variërend van 36 tot 66 diarree, koorts, keelpijn en longklachten, maar het jongetje had nergens last van. Op de longfoto’s was te zien dat het virus daar wel degelijk aanwezig was, alleen vertoonde de jongen niet de symptomen.

Kinderen lijken het coronavirus dus veel beter te verslaan dan volwassenen. Maar hoe doen ze dat? Volgens Wensing is dat nog een raadsel. Maar theorieën zijn er wel. “Het kan komen door de ontwikkeling van het immuunsysteem. Maar het kan ook te maken hebben met de hoeveelheid aangrijpingspunten, waar het virus door naar binnen kan.” Misschien hebben kinderen minder van die aangrijpingspunten, waardoor corona minder kans maakt.

Daarbij, gaat Wensing verder, roken kinderen over het algemeen niet. “Waardoor de gezondheid van de longen beter is.” Een andere theorie is dat volwassenen vaker ziekten hebben, zoals diabetes, long- of hartaandoeningen, waardoor ze minder goed bestand zijn. “Dat kunnen allemaal factoren zijn die meespelen. Maar wat daar nou de doorslaggevende factor in is, weten we niet.”

Beeld AFP

SARS en MERS

Feit is wel dat er geen kinderen zijn overleden aan Sars en Mers, ook coronavirussen. “Als je kijkt naar het gewone seizoenscoronavirus, de verkoudheidsvirussen, dan zie je dat kinderen wel degelijk besmet raken. Maar we zien ook dat kinderen heel weinig klachten hebben.”

Veel vragen zijn er nog wel. Het is niet duidelijk hoe kinderen met een zwakker afweersysteem, bijvoorbeeld door een onderliggende ziekte, op het coronavirus reageren. “Mogelijk zijn zij meer bevattelijk om ernstig ziek te worden.” En hoe zit het met de besmettelijkheid van kinderen met het coronavirus? Dat is nog niet bekend. Een volwassene met het virus besmet gemiddeld tussen de twee a drie mensen. Maar is dat bij kinderen anders?

Kinderen met griep zijn namelijk wel besmettelijker dan volwassenen. “Ze hebben vaak een hoge hoeveelheid virus in het lichaam. Ze produceren veel snot. Via scholen wordt het dan makkelijk verspreid. Maar ook bij influenza zie je dat kinderen daar over het algemeen minder ziek van worden.”

Weinig bekend over baby’s

Over baby’s is volgens Wensing niet zoveel bekend. In de literatuur zijn nu ‘een handjevol zwangerschappen’ bestudeerd. “Er zijn nu een stuk of twintig zwangerschappen beschreven, bij wie de moeder tijdens de zwangerschap besmet was met het coronavirus, maar bij wie de baby het bij de geboorte niet had.”

Wensing heeft in de media een geval gezien, waarbij een pasgeboren baby het wel had. Het is niet duidelijk of het kind tijdens de zwangerschap of erna is besmet. “Maar ik begrijp wel dat het virus nu weg is. En dat het goed met de baby gaat. Hoe dan ook, op basis van de informatie die we nu hebben, zijn er geen redenen om ons daar extra zorgen over te maken.”