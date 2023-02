Kinderen krijgen Legopoppetjes van nu: Autumn mist een arm en Jordin heeft een huidziekte

De Lego Friends-personages. Beeld Lego

De zogeheten Lego Friends-serie is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen vanaf zes jaar. Zij kunnen via het speelgoed aan hun sociale vaardigheden werken en emotioneel bewustzijn ontwikkelen. Sommige sets bevorderen de aandacht voor de milieuproblematiek door thema’s als bomen planten, dierenbescherming en elektrische voertuigen.

Uit onderzoek bleek dat drie op de vier kinderen zichzelf, vrienden en familie beter vertegenwoordigd willen zien in speelgoed. Daarnaast zegt ruim 80 procent van de Nederlandse ouders dat spel en speelgoed een belangrijke rol kunnen spelen om kinderen te helpen bij het leren over diversiteit. Ze denken dan vooral aan onderwerpen als geestelijke gezondheid, lichamelijke handicaps, verstandelijke beperkingen en etniciteit.

Verschillen normaliseren

“Speelgoed kan ouders helpen om een gesprek over inclusiviteit aan te gaan met hun kind,” vertelt opvoedkundige Tischa Neve. “Kinderen spelen vaak rollenspellen met speelgoed. Het draagt bij aan hun sociale en communicatieve vaardigheden en de verwerking van hun emoties. Ouders kunnen zich ook invoegen in het rollenspel van hun kind. Zo kunnen zij spelenderwijs indirecte gesprekken voeren met hen.”

De Deense fabrikant volgt hiermee een trend waarin speelgoed beter past bij de complexere wereld waarin kinderen tegenwoordig leven. Zo is er al een Barbie met een kunstbeen, heeft Schleich een paardrijdende jongenspop en kan met krijt van Crayola inmiddels iedere huidskleur worden getekend.

Neve zegt daarover: “Diversiteit in speelgoed is belangrijk om zo kinderen te leren dat iedereen verschillend is en dat je iedereen respecteert en accepteert. Het normaliseert onze verschillen. Het blijkt dat het gedrag van een kind sneller positief verandert als ze zich identificeren met een herkenbaar rolmodel die past bij hoe zij zijn en hoe zij zich voelen.”

Minder leuk spelen

Marianne de Valck geeft onafhankelijke informatie over spelen en speelgoed vanuit een pedagogische achtergrond. “Speelgoed is altijd een afspiegeling geweest van de maatschappij,” laat zij weten. “Fisher-Price paste de lijn al aan in de jaren zeventig, toen moesten er ineens gekleurde poppetjes bij zitten. Zo is er afgelopen decennia ook veel aan het lijf van Barbie veranderd. En zijn er al poppen met het Downsyndroom.”

De Valck vindt het niet belangrijk voor kinderen dat speelgoed een afspiegeling is van hun eigen uiterlijk, gender of beperking. “Dat kan zelfs een beetje storend zijn. Want een pop die precies op jou lijkt, kun je niet makkelijk in de hoek smijten. En het is ook veel minder leuk spelen met een pop zonder arm of been.”

Het is volgens haar wél logisch dat er telkens aanpassingen aan speelgoed plaatsvinden. “Fabrikanten zijn er om de wensen van consumenten waar te maken. En speelgoed is het visitekaartje van de opvoeding. Wat je voor je kind uitkiest, is niet aan de fabrikant, maar aan de ouders. Zij moeten bepalen wat speelgoed voor hen toevoegt aan het leven van hun kinderen.”

De nieuwe Lego Friends-sets zijn nu beschikbaar. In februari wordt een special uitgezonden op het YouTube-kanaal van Lego in aanloop naar een nieuwe tv-serie, die vanaf mei te zien is. De serie is een vervolg op de sets en richt zich op vriendschappen, inclusief alle uitdagingen die daarmee gepaard gaan.