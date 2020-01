Kinderen kregen vorig jaar het vaakst de namen Emma en Noah

Beeld Shutterstock

Voor meisjes is ook de naam Mila populair, die naam staat op de tweede plaats en is 671 keer aan een kindje gegeven. Sophie blijft ook in trek. Sinds vorig jaar ‘lopen’ er weer 645 meisjes extra rond in ons land met die naam. De populairste meisjesnaam uit 2018, Julia, belandde in 2019 op nummer vijf: 630 meisjes kregen die naam.

Bij de jongens werden vorig jaar 717 baby’s Daan genoemd, die naam belandde daarmee op de tweede plek. De naam Lucas (in 2018 op 1) doet het ook nog steeds goed en staat nu op nummer drie.

De SVB kan de lijst met populaire kindernamen geven omdat de organisatie de kinderbijslag uitbetaalt en inzicht krijgt in welke namen pasgeboren baby’s hebben gekregen. In ons land werden vorig jaar 169.189 baby’s geboren: 86.653 jongens en 82.536 meisjes. De SVB baseert dit op gegevens tot en met november.