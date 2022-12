Kinderartsen plaatsen kanttekeningen bij ‘dramatisch scenario’ op kinder-ic’s: ‘Het is elke winter druk’

Nederland heeft zo’n honderd ic-plekken voor kinderen. Beeld Lex van Lieshout/ANP

Met die woorden nuanceert Van Woensel het beeld dat ic-verpleegkundige Renze Jongstra schetst namens de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN). ‘Er is een dramatisch scenario aan het ontstaan,’ aldus Jongstra op de site van de belangenvereniging. Jongstra meldt dat er in Nederland amper plek is en dat de uitwijkmogelijkheden naar het buitenland beperkt zijn.

Niet alleen Van Woensel, ook kinderarts Károly Illy plaatst als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde kanttekeningen bij de huidige drukte. “Er zijn tot nu toe voldoende bedden,” aldus Illy tegenover persbureau ANP. “We kunnen het aan. Geen enkele kinder-ic heeft hoeven nadenken over overplaatsing naar het buitenland.”

“Op deze dinsdagmiddag zijn er vijf bedden beschikbaar, zo zie ik in het registratiesysteem,” aldus Van Woensel. “Het is absoluut druk, maar dat is het ’s winters altijd. Hoe druk het is, verschilt per dag. Vorige week hadden we in Amsterdam geen bed meer vrij, nu weer wel. Maar elk kind dat in Nederland ic-zorg nodig heeft, krijgt dat. Vanwege drukte vindt die zorg soms wel plaats in een ziekenhuis buiten het eigen verzorgingsgebied.”

Nederland heeft zo’n honderd ic-plekken voor kinderen. Die zorg is zo specialistisch en zeldzaam dat de kinder-ic’s zijn geconcentreerd in de zeven academische ziekenhuizen: in Amsterdam, Leiden, Utrecht, Rotterdam, Groningen, Maastricht en Nijmegen. Al die ziekenhuizen werken samen.

Invloed van lockdowns

De huidige drukte hangt samen met het rondgaan van luchtwegvirussen zoals het RS-virus en influenza. Waarschijnlijk hebben de lockdowns tijdens de coronapandemie een negatieve invloed gehad op de immuniteit onder de bevolking. Bijna alle kinderen onder de 2 jaar krijgen het RS-virus, maar heel vaak is dat niet meer dan een verkoudheid.

In sporadische gevallen ontstaan echter ernstige ademhalingsproblemen, benauwdheid en koorts. “We hebben helaas geen heel effectieve antivirale medicatie, waardoor het lichaam de infectie eigenlijk zelf moet klaren,” aldus Pieter Sauer, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde. “In ernstige gevallen kan dat alleen als het kind op een ic wordt beademd.” Zo’n ic-opname duurt doorgaans een week.

Sterfte bij deze aandoening is in Nederland door goede ic-faciliteiten zeer zeldzaam. “Dat zie je eigenlijk alleen bij kinderen die al onderliggende aandoeningen hadden, zoals hartproblemen. En ook bij die kinderen gebeurt dat sporadisch,” aldus Van Woensel. Bij gezonde kinderen kunnen na een infectie en een ic-behandeling wel restklachten aan de longen blijven bestaan.

Uitwijken

De capaciteit van de kinder-ic’s vergroten is niet eenvoudig, zegt Van Woensel. “Er is in Nederland voldoende apparatuur en er zijn voldoende bedden, maar het ontbreekt aan personeel.” Uitwijken naar een ic voor volwassenen is voor jonge kinderen niet of nauwelijks mogelijk, omdat de ziekteprocessen, de benodigde kennis en ic-apparatuur verschillen.

Als de beddencapaciteit een acuut probleem wordt, bestaat de mogelijkheid om de instroom op de ic te beperken. “Kinderen maken ook na geplande operaties gebruik van de ic,” aldus Van Woensel. “Soms is het mogelijk een operatie enkele dagen uit te stellen, waardoor wat meer ic-capaciteit overblijft voor acute gevallen.”