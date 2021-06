Kinderartsen om: vaccineer tieners om maatschappij open te houden

In Amerika kunnen kinderen al gevaccineerd worden. Beeld AFP via Getty Images

Dat zegt Károly Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Een ander argument is dat kinderen die niet worden ingeënt vaak getest moeten worden voor bijvoorbeeld school- of evenementenbezoek en vakantie in het buitenland. “Tieners moeten ook een prik kunnen halen, anders worden ze vanwege een voortdurende testverplichting een soort tweederangs burgers,” aldus Illy.

Het positieve advies van de kinderartsenvereniging is waarschijnlijk een voorbode van een positief advies van de Gezondheidsraad, dat dinsdag 29 juni het standpunt aan het ministerie van Volksgezondheid laat weten. Eerder zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al dat hij voorstander is van de vaccinatie van kinderen in de leeftijd 12-17 jaar. “Wij hebben ons advies zelfstandig opgesteld,” aldus Illy.

Het standpunt van de kinderartsen sluit aan bij het laatste OMT-advies. Dat vermeldt dat vaccinatie van tieners bijdraagt aan reductie van 15-20 procent van de R-waarde; een maat die aangeeft in welke mate de verspreiding van het virus groeit of slinkt.

Deltavariant

De besmettelijkere deltavariant van het virus - voorheen de Indiase variant genoemd - speelt een belangrijke rol bij het advies van de kinderartsen. De deltavariant springt 30 tot 60 procent sneller over dan de alfavariant - diewe voorheen de Engelse variant noemden.

In Amsterdam is al bijna de helft van de besmettingen er een met de deltavariant. Het is een kwestie van dagen of weken voordat de deltavariant dominant is in de hoofdstad. In Nederland is dat een kwestie van weken of maanden, aldus het RIVM.

RIVM-epidemioloog Susan van den Hof schetst het nut van tienervaccinatie: “Hoe lager de virustransmissie, hoe kleiner de kans dat het virus na het opheffen van de maatregelen komend najaar via tieners en jongvolwassenen terecht komt bij ouderen die niet zijn gevaccineerd. Zij komen na besmetting vaker in het ziekenhuis terecht. Dat vergroot dan opnieuw de druk op de zorg.”

Tienervaccinatie is niet alleen gunstig voor niet-gevaccineerde volwassenen, zegt Van den Hof, maar ook voor volledig gevaccineerde volwassenen. “Volledige vaccinatie beschermt ook bij de deltavariant weliswaar goed tegen ziekenhuisopname (meer dan 95 procent bij Pfizer en Moderna, meer dan 90 procent bij AstraZeneca, red.), maar het beschermt niet volledig. Door de virustransmissie via tienervaccinatie laag te houden, neemt dus de kans af dat de zorg opnieuw overbelast raakt en er maatregelen komen zoals kinderen die in quarantaine moeten door uitbraken op scholen.”

Tieners zelden ziek

Wat het advies van de kinderartsen opmerkelijk maakt, is dat tieners zelf zelden ernstig ziek worden van het virus. Ernstige ziekte, overlijden en langdurige covid komen bij hen minder voor dan bij volwassenen, aldus Illy. Zo dragen kinderen door vaccinatie dus meer bij aan de fysieke bescherming van anderen dan aan de fysieke bescherming van zichzelf.

Overigens is het risico op ernstige covid bij kinderen niet nul. Emmeline Buddingh, kinderarts-immunoloog van het Leids Universitair Medisch Centrum, coördineert een studie naar de effecten van de pandemie op kinderen. Zij schatte drie weken geleden in dat in Nederland tot nu toe zo’n 500 kinderen met corona in het ziekenhuis zijn beland; vooral kinderen met onderliggende aandoeningen, die nu ook al gevaccineerd mogen worden. Nog eens 150 kinderen kregen enkele weken na besmetting een heftige ontstekingsreactie die de hartspier permanent kan beschadigen.

Als de Gezondheidsraad ook positief adviseert, zullen de Nederlandse tieners worden ingeënt met Pfizer. De EMA heeft dat vaccin effectief en veilig bevonden in die leeftijdsgroep. “Bij 1 op de 15.000 treedt wel een ontsteking op van de hartspier of het hartzakje, vooral bij jongens,” aldus kinderarts Illy. “Maar dat gaat vaak vanzelf over en geeft geen langdurige schade.” In de Verenigde Staten en Duitsland worden tieners al gevaccineerd. In Nederland zou dat vanaf half augustus kunnen.

Scholen kunnen vaccinatie niet verplichten

Medisch ethicus Suzanne Metselaar (Amsterdam UMC) plaatste drie weken geleden kritische kanttekeningen bij tienervaccinatie. Door de snelle opkomst van de besmettelijkere deltavariant is ze nu echter positiever. “Hoewel tieners zelf doorgaans nog steeds niet zwaar worden geraakt door het virus, zorgt de deltavariant voor een grotere kans een lockdown in het najaar, die tieners wel raakt.”

Metselaar wijst er ook op dat scholen tienervaccinatie niet verplicht kunnen stellen. “Juridisch weegt de leerplicht zwaarder dan een vaccinatieplicht. Ongevaccineerde tieners kunnen dus wel naar school blijven gaan, mogelijk na een negatieve test. Dat is een goede zaak in mijn ogen, want onderwijs moet voor iedereen toegankelijk blijven.”

Of kinderen in de leeftijd van 12-15 jaar gevaccineerd worden, gaat doorgaans in overleg met de ouders. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf beslissen.