Kinderarts: druk op de ic’s, maar geen reden tot paniek

Beeld ANP

Maandag meldde de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) dat alle ic’s voor kinderen vol liggen en dat zich een ‘dramatisch scenario’ ontvouwt. Dat komt volgens de organisatie door een combinatie van de griepgolf en andere luchtweginfecties, zoals het RS-virus. Buurlanden hebben bovendien momenteel geen plek om kinderen uit Nederland over te nemen, aldus V&VN.

Niet ongewoon

Volgens Illy is er echter nog geen enkele ic die ‘na heeft hoeven denken over overplaatsing naar het buitenland’. De situatie is volgens de kinderarts niet ongewoon voor het RS-seizoen. De drukte op de kinder-ic’s is op dit moment vergelijkbaar met die in 2018 en 2019. Het enige bijzondere is dat de piek zich normaal in januari afspeelt, nu al in december. “Maar er zijn tot nu toe voldoende bedden. We kunnen het aan.”

Dinsdagmiddag overleggen de universitaire ziekenhuizen met onder anderen Illy over de situatie. Dit gaat volgens de kinderarts om een regulier overleg, dat ook vorige week is gehouden. “Zo’n overleg hebben we wekelijks als het druk is op de kinder-ic’s,” legt hij uit. “We moeten dan altijd goed opletten dat er voldoende bedden beschikbaar blijven. We bespreken eventuele aanvullende maatregelen.”

Geen paniek

Het UMC Utrecht herkent het beeld dat Illy schetst, zegt een woordvoerster. “Op onze kinder-ic’s is gewoon nog plek.” Het is zeker druk, vooral vanwege het RS-virus, maar er is geen reden tot paniek.

In het UMC Groningen is de situatie wel ernstiger dan andere jaren, vertelt een woordvoerder daar. Het aantal ic-bedden voor kinderen moest al worden uitgebreid en ‘als er een bedje leeg is, dan is het ook snel weer gevuld’. Tot nu toe ‘lukt het allemaal nog net’, maar het ziekenhuis bekijkt wel of aanvullende maatregelen nodig zijn. Zo kunnen jongeren van 16 en 17 mogelijk worden behandeld op de ic voor volwassenen, zodat er plek vrijkomt op de kinderafdeling.

Ook in Groningen is het RS-virus een ‘grote factor’ in de drukte op dit moment. Bij volwassenen kan het RS-virus een stevige verkoudheid veroorzaken. Bij baby’s jonger dan zes maanden kan het leiden tot grote benauwdheid. Het virus gaat elk jaar in de koude maanden rond.