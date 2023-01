Kind zwaargewond na val uit raam in Bos en Lommer

Beeld Joris van Gennip

Het gebeurde tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Haarlemmerweg in. Een buurtbewoner die vanwege gegil naar buiten keek, zag het kind bewegingsloos onder haar raam liggen. Ze vermoedt dat de gil afkomstig was van mensen die de val vanaf de straatzijde hebben gezien. De stoep voor het appartement is tot ongeveer zeven uur afgezet met een politielint.

Zeer kort na de val waren politie, ambulance en brandweer ter plaatse, aldus de buurtbewoner. Ongeveer drie kwartier na het incident is het kind afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het is onbekend of het om een jongen of een meisje gaat. Omdat het een minderjarige betreft, deelt de politie nog geen verdere informatie over de leeftijd of het geslacht van het kind. De buurtbewoner die het kind op de stoep zag liggen, schatte de leeftijd op 2-3 jaar. Ook zij kon niet zeggen of het om een jongen of een meisje ging.

De toedracht van de val wordt onderzocht. Ook daarover worden geen mededelingen gedaan. De politie zoekt getuigen.

De woning van waaruit het kind is gevallen is een sociale huurwoning van Lieven de Key.

