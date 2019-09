Kimaatmars Den Haag trekt meer dan 20.000 mensen

Deelnemers lopen mee in de klimaatmars. Beeld ANP

Vijf actiegroepen lopen vanaf 13.00 uur een grote protestmars door het centrum van Den Haag vanaf het Malieveld. De betogers zouden van de Koekamp, naast het station Den Haag Centraal, vertrekken. Ze moesten iets eerder beginnen aan hun route door de Haagse binnenstad omdat er bij het vertrekpunt geen mensen meer bij konden.

De betogers lopen een route van 3,5 kilometer. Die voert onder meer langs het Binnenhof en diverse ministeries.

De initiatiefnemers willen met hun acties de politiek wijzen op de maatregelen die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Onder de deelnemers zijn vijf scholieren uit Wageningen, die afgelopen week te voet naar de Hofstad trokken. Diverse scholen en maatschappelijke organisaties sluiten hun deuren en ook diverse commerciële bedrijven gaan dicht voor de klimaatstaking.

De klimaatstaking is de tweede dit jaar. Begin februari trokken duizenden scholieren uit het hele land onder schooltijd naar Den Haag om meer actie tegen klimaatverandering te eisen.

Wereldwijde klimaatactiedagen

De protestbeweging is geïnspireerd door de Zweedse tiener Greta Thunberg, die afgelopen week heftige reacties opriep met haar emotionele speech op de klimaattop in New York. Het bekende ‘klimaatmeisje’ zal later vrijdag vooroplopen in de klimaatmars in de Canadese stad Montreal.

In Nieuw-Zeeland kreeg de wereldwijde klimaatactiedag een vliegende start. In de hoofdstad Wellington liepen tienduizenden mensen in een protestmars naar het parlementsgebouw. Ook in andere steden in Oceanië, Azië en Europa zijn talloze mensen de straat op gegaan.

The Netherlands are getting ready! They are gathering in Den Haag. #ClimateStrike #FridaysForFuture https://t.co/6YDP7QksYe Greta Thunberg

Werk

Het protest, onder de noemer ‘Fridays for Future’, is overigens allang geen aangelegenheid meer van enkel scholieren. Ook veel volwassenen hebben zich erbij aangesloten. In Nederland steunen tientallen maatschappelijke organisaties de actie, waaronder de natuur- en milieubeweging en linkse politieke partijen, maar bijvoorbeeld ook vakbond FNV, de Fietsersbond en OxfamNovib.

De zorgen van mensen die de straat opgaan voor een ambitieuzer klimaatbeleid zijn gegrond, stellen meer dan 1700 Nederlandse wetenschappers. Zij hebben een steunbetuiging aan de klimaatstaking gepubliceerd op de website van Scientists4Future NL.