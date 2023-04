Kim van Kooten liep voor serie mee met verloskundigen: ‘Bij de eerste bevallingen kon ik alleen maar huilen’

Dag & nacht gaat over een verloskundeafdeling die kampt met zware werkomstandigheden en een personeelstekort. Beeld AvroTros

Vooraf had Kim van Kooten bedacht op welke handelingen ze zou letten tijdens haar ziekenhuisstage in het OLVG Oost in Amsterdam. Ze wilde weten hoe je een glibberig en nat baby-tje vasthoudt als het ter wereld komt. Hoe een verloskundige communiceert met de gynaecoloog en de moeder. Welke medische instrumenten en pijnstillers er wellicht worden gebruikt.

Maar ze kreeg er niets van mee. “Ik stond in een hoekje te huilen. Het was zo mooi en bijzonder. Ik keek alleen maar naar de baby en naar de interactie tussen de ouders. De hulpeloosheid van de man raakte me misschien nog wel het meest. Sommige vaders waren heel stil, andere een beetje paniekerig. Ik realiseerde me dat je er als man maar een beetje bij staat. Je kunt alleen maar ondersteunen en lief zijn.’’

Na twee bevallingen vroeg ze of ze haar ‘stage’ mocht verlengen. Dat is haar research ten goede gekomen, vertelt ze afgelopen zomer in het Belgische Vilvoorde, tijdens een draaidag van de nieuwe ziekenhuisserie Dag & nacht.

Levensechte vrouwenbuik

Op dit industrieterrein is een loods omgebouwd tot een verloskundeafdeling, compleet met professioneel uitgeruste operatiekamers, uitpuilende medicijnkasten, een personeelskantine, een wand vol geboortekaartjes en ziekenhuisbedden waar het (nep)bloed nog op de lakens zit. In een van de opslagruimtes ligt een levensechte vrouwenbuik met een minstens zo realistisch ogend baby-tje (zie kader). Het pasgeboren meisje heeft een flinke bos donker haar. De navelstreng zit nog vast aan haar buik.

Kim van Kooten zit intussen met een grauw gezicht en donkere wallen in de kantine. Geen zorgen, stelt ze gerust. De visagisten hebben haar stevig onder handen genomen voor een scène die ze vandaag moet spelen.

Dag & nacht is een oorspronkelijk Deense serie, die van Kooten herschreef in coronatijd. Hierin draait het om een verloskundeafdeling die kampt met zware werkomstandigheden en een personeelstekort.

Vermoeide gezicht

Van Kooten, actrice in series als Hollands hoop en schrijver van onder andere Alles is liefde en De verschrikkelijke jaren tachtig, speelt in de nieuwe serie de hoofdrol van Ella, het hoofd van de afdeling. Gezien haar vermoeide gezicht heeft Ella vandaag een pittige dag. In de serie heeft ze het geregeld aan de stok met ziekenhuisdirecteur Michael (Gijs Naber), die de toenemende werkdruk wegwuift.

Elke opnamedag – ook deze middag – zijn er medisch specialisten van het OLVG aanwezig die erop toezien dat de handelingen juist worden verricht. Zo ziet verloskundige Jolijn Betlem in één oogopslag dat de acteurs tijdens een zogenaamde operatie aan de verkeerde kant van het bed staan, midden in het steriele werkveld. “Maar ja, of de kijker dat opvalt is natuurlijk maar de vraag.”

Over de gang rennen

Toch hebben Betlem en haar collega-verloskundige Sabine Logtenberg al heel wat zinnige adviezen kunnen geven. “In de meeste ziekenhuisseries zie je de artsen over de gangen rennen. Het zijn altijd helden, die elk probleem kunnen oplossen. Niet heel waarheidsgetrouw,” zegt ze.

Logtenberg vult aan: “Dat was ook onze feedback in Dag & nacht: een verloskundige mag rennen tot aan de deur van de verloskamer. Daarna moet je rustig over de drempel stappen, ook al staat het zweet op je rug. Dat is een gouden regel.”

Het duo trainde de acteurs van Dag & nacht met behulp van nepbuiken en nepvagina’s. Ook staan zij stand-by als er een echte baby op de set is, soms van nog geen tien dagen oud. “Voor de ouders is het ook prettig als wij erbij zijn,” weet Betlem.

Daarnaast letten de twee op de juiste communicatie. Logtenberg: “Tegen patiënten zeg je niet: ‘Het hartfilmpje is niet goed, je kind krijgt zuurstoftekort.’ Ik zeg niet dat het zo bot was geformuleerd in het script. Maar de juiste communicatie zit vaak in nuances. Een betere uitleg naar de ouders is: “Ik heb twijfel over de conditie van je kindje. Ik wil graag een aanvullend onderzoek doen.”

Spoedkeizersnedes bij stage

Tijdens haar stage was Van Kooten – na toestemming van de ouders – getuige van een aantal spoedkeizersnedes. Eén operatie staat haar nog helder voor de geest. “Het baby-tje kwam blauw uit de buik. Het was in ademnood en moest gereanimeerd worden. Ik weet nog dat de vader in shock naast die reanimatietafel stond. Zelfs toen het goed kwam – ik zag letterlijk de kleur van het jongetje terugkomen, godzijdank – kon hij het bijna niet geloven.”

De machteloosheid van de kersverse vader, het kleine zuurstofmasker bij het ventje, de hartslag op de monitor, maar ook de empathische reactie van de verpleegkundige maakten diepe indruk. “Terwijl ik daar in de ok stond, dacht ik: mijn God, die moeder ligt verderop en weet niet wat er aan de hand is. Gelukkig was er een verpleegkundige die aan de vader vroeg het handje van zijn pasgeboren zoontje te pakken. Ze maakte foto’s en liet die aan de moeder zien. Dat vond ik zó mooi. Die nacht heb ik niet geslapen.”

Darmziekte

Zelf heeft Van Kooten twee kinderen (Roman, nu 18 jaar, en Kee, nu 15 jaar), samen met acteur Jacob Derwig. Tijdens de zwangerschap van haar dochter kreeg ze de darmziekte colitis. “Ik ben heel ziek geweest. Ik had buikpijn, verloor veel bloed en viel af. Ik moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is mijn dochter gezond ter wereld gekomen.”

Toen ze meeliep in het OLVG, kwam die herinnering naar boven. “Maar ook het besef: jeetje, wat maakt het zorgpersoneel eigenlijk veel mee. Op zo’n verloskundeafdeling draait het letterlijk om leven en dood. En het werk gaat maar door en door. Soms hebben de verloskundigen niet eens tijd om te plassen of te eten.”

Spannende bevallingen

Logtenberg, die ook docent verloskunde is, benadrukt dat de meeste bevallingen goed en ongecompliceerd verlopen. “In een serie als Dag & nacht vindt net iets meer drama plaats dan in het echte leven. Er vloeit ook net iets meer bloed.”

Zo zullen er in de serie een paar spannende bevallingen plaatsvinden – er komt zelfs een kindje in de parkeergarage ter wereld. Geen dagelijkse kost in het OLVG, al maakte Betlem drie keer in haar carrière een garagebevalling mee. “Eén keer op handen en knieën op de achterbank, maar ook een keer op de bijrijdersstoel. Die vrouw zette haar voeten op de dashboard, tilde haar billen op en daar was ie.”

In de serie vindt de bevalling overigens plaats in de achterbak van een oude Volvo. “Heel creatief. Daar was ik zelf niet opgekomen.”

Dag & nacht is vanaf woensdag 12 april te zien om 20.35 uur bij AvroTros op NPO 1.