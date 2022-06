Kim Putters wordt nieuwe SER-voorzitter

Kim Putters. Beeld ANP

Putters was tot voor kort directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De PvdA‘er volgt zijn partijgenoot Mariëtte Hamer op, die onlangs werd benoemd tot regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Bij de SER wacht Putters onder meer de taak een ingrijpende hervorming van de arbeidsmarkt in goede banen te leiden. Daarvoor is breed draagvlak in de polder een vereiste. Volgens ingewijden kan de voormalige SCP-baas daarop rekenen.