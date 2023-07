Kijk op Insta en zie: Yesilgöz en Jetten zouden het stokje weleens kunnen overnemen

Wordt Dilan Yesilgoz, nu nog minister van Justitie en Veiligheid, de nieuwe lijsttrekker van de VVD? Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Nieuwe lijsttrekkers komen nooit helemaal uit de lucht vallen. Wie goed kijkt naar sociale media, ziet al vroeg wie door partijen naar voren worden geschoven. Maanden van tevoren worden de kandidaten zichtbaarder in beeld gebracht, worden zijn of haar standpunten geplugd en komen ze ineens ook vaker op de televisie en in de krant voorbij. Allemaal met één doel: kennismaken met de kiezer.

Een mooi voorbeeld is de ChristenUnie. Bij die partij hebben ze er nóg lol in hoe ze het hele Haagse journaille vlak voor het kerstreces tuk hadden.

Het is 23 december als – dan nog – partijleider Gert-Jan Segers op Instagram een fotootje plaatst, met daarbij de tekst: ‘Gisteren de laatste vergaderdag. Laatste stemmingen. En een laatste overleg met ons geweldige team.’ Intern is dan al bekend dat Segers op 13 januari zijn vertrek aankondigt en het stokje doorgeeft aan Mirjam Bikker. Zij wordt in de tussenliggende drie weken door het socialemediateam van de partij al flink geplugd op de ChristenUniekanalen. Maar dan kan Segers denken dat hij een gewaagde boodschap heeft gepost: niemand die het opvalt. En dus komt de troonwisseling drie weken later toch nog onverwacht.

Zoals Johan Cruijff al zei: je gaat het pas zien als je het doorhebt.

Voor de echte kremlinwatchers aan het Binnenhof loont het dezer dagen dus om de socialemediakanalen af te struinen naar aanwijzingen. Wie volgt Mark Rutte op bij de VVD? En als Sigrid Kaag afhaakt – wat nog niet duidelijk is – wie is dan de nieuwe hoop voor D66?

VVD: Dilan Yesilgöz

Bij de VVD valt één ding meteen op. Naast fractievoorzitter Sophie Hermans, die vaak het woord doet en dus ook vaak op de foto staat, zie je justitieminister Dilan Yesilgöz vaak schitteren op Instagram. Krantenartikelen, tv-optredens, werkbezoeken en debatfragmenten, Yesilgöz passeert op allerlei manieren de revue. Vanaf 1 juni tot nu zijn maar liefst acht posts (deels) aan haar gewijd.

Yesilgöz wordt gepresenteerd als klassiek-rechtse VVD’er. Bijvoorbeeld in de post van 27 juni, waar een fragment uit het vragenuur is geknipt waarin Yesilgöz zich hard maakt tegen asielzoekers die in Ter Apel ‘misbruik maken van onze gastvrijheid’. Veiligheid, veiligheid, veiligheid (door straffen, straffen, straffen), dáár staat ze voor. Maar tegelijkertijd brengt de VVD ook haar zachte kant naar voren, als ze poseert met kinderen die les krijgen op een school die is gefinancierd met afgepakt geld van criminelen.

Hier lijkt iemand naar voren te worden geschoven als leider in de dop. Dinsdag zei Yesilgöz met een grote glimlach nog niet te weten of ze Rutte wil opvolgen. Maar ze lijkt topfavoriet. Donderdag of vrijdag komt het landelijk bestuur van de VVD met de voordracht voor het lijsttrekkerschap.

D66: Rob Jetten

D66 is een stuk minder op Instagram te vinden dan de VVD. Maar zeker de laatste dagen valt een aantal zaken op. Zo pakte de partij maandag na de kabinetsval uit met een paginagrote advertentie in het AD met de boodschap: ‘Het klimaat wacht niet’. Ook op de Instagrampagina van D66 is het klimaat wat de klok slaat.

Toch is dat thema veel meer het pakkie-an van klimaatminister Rob Jetten dan van partijleider Kaag, die in 2021 de boer opging met een pleidooi voor ‘nieuw leiderschap’. Wordt hier een leiderschapswissel in gang gezet? Die stelling wordt nog verder onderbouwd, als Jetten nog diezelfde dag op zijn eigen pagina poseert bij een Haagse reclamezuil waarin dezelfde advertentie prijkt. Hijzelf is in pak, anderen hebben iets aan uit de D66-campagnewinkel. Het beeld laat één ding zien: hier maakt iemand zich op voor de campagne.

En dan is er nog iets bijzonders aan de hand. Maandag worden de D66-leden op Instagram bijgepraat over de kabinetsval. En wie voert daarbij het woord? Rob Jetten. Sigrid Kaag is in geen velden of wegen te bekennen.

Zoals gezegd: Kaag moet eerst nog besluiten of ze doorgaat of stopt als lijsttrekker. En sowieso worden bij D66 lijsttrekkers nooit gekroond, maar moeten kandidaten het onderling uitvechten in een lijsttrekkersstrijd. Maar mocht aan het einde van het liedje Rob Jetten komen bovendrijven, dan hoeft niemand daarvan op te kijken.