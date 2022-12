Kijk omhoog op woensdag: er zijn dan vallende sterren te zien door een meteorenzwerm

Beeld ANP / Rob Engelaar

De verwachting is dat de vallende sterren redelijk goed te zien zullen zijn, want naast wolkenvelden zijn er ook brede opklaringen. In het noorden en oosten van het land is de kans op opklaringen het grootst, in het westen kan een winterse bui vallen.

De meteoren van de Geminiden zijn snel, gelig van kleur en hebben vaak korte sporen, meldt Weeronline. Het beste moment om ze waar te nemen is woensdagavond rond 22.30 uur. Ook de rest van de week zullen ze waarschijnlijk zichtbaar zijn, maar minder goed dan op woensdag.

Zoek een open veld

Hoe zijn de vallende sterren te spotten? Op woensdagochtend moet je naar het westen tot zuidwesten kijken, op ongeveer 62 graden hoogte (schuin omhoog). Tegen de avond moet je juist naar het oosten kijken op een hoogte van ongeveer 42 graden.

Het kan gaan vriezen, dus trek warme kleren aan, tipt Weeronline. Ook is het goed om een donkere plek op te zoeken, en het liefst een open veld. Kunstlicht, maar ook gebouwen, bomen of struiken die de hemel deels afschermen, beperken het zicht. Nog een tip: kijk een kwartier van tevoren even niet op telefoonschermen, want ogen moeten aan het donker wennen.

Vallende sterren zijn eigenlijk helemaal geen sterren, maar ‘meteoren’. Dat zijn kleine ruimtesteentjes (meteoroïden) die door straling van de zon van een komeet zijn afgebroken en in de atmosfeer van de aarde terechtkomen. Ze beginnen dan te gloeien en botsen met hoge snelheid tegen moleculen in de lucht, wat een lichtspoor achterlaat. Pas dan spreken we van een meteoor, of vallende ster.

