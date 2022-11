Kick Out Zwarte Piet opent meldpunt voor zwarte pieten: ‘Amsterdam is een voorbeeldstad’

Bij het Meldpunt zwarte piet kun je anoniem melding maken van een zwartgeschminkte piet door een foto met omschrijving te sturen. Beeld Joris van Gennip/ANP

Amsterdam viert sinds 2017 volgens actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) een inclusieve sinterklaasintocht. Dat betekent dat er geen zwarte piet meer te vinden is bij de intocht. Woordvoerder van KOZP Jerry Afriyie noemt Amsterdam daarin een ‘voorbeeldstad’. “We doen soms een beroep op het Amsterdamse intochtcomité om andere steden bij te staan in hun veranderingsproces.”

Volgens KOZP zijn er nog maar weinig plekken in Nederland waar het racisme volledig uit het sinterklaasfeest verdwenen is. Pieten zijn dan misschien niet meer zwart, volgens Afriyie wordt er vaak nog wel een ‘zwarte piet light’ ingezet – met weliswaar roetvegen, maar ook kroeshaarpruiken, gouden oorringen en dikke, rode lippen. “Het komt voor dat een stad ‘zwarte piet-vrij’ in het nieuws komt, maar in de praktijk slechts twee strepen door een volledig geschminkt gezicht heeft gezet.”

Zwarte pin

Daarom heeft KOZP het Meldpunt zwarte piet gelanceerd. Op de site kun je anoniem melding maken van een zwarte piet door een foto met omschrijving te sturen. Als de piet inderdaad zwart is, plaatst KOZP een zwarte pin op de kaart. Gemeenten worden vervolgens met rood, oranje of groen door KOZP beoordeeld op racistische elementen van de sinterklaasintocht. KOZP zegt zo beter te zien ‘waar we nog in actie moeten komen’.

“We krijgen regelmatig de vraag van ouders naar welke intocht zij wél kunnen met hun kinderen,” vertelt Afriyie. Door het meldpunt kunnen ze dat nu beter aangeven. Voor die mensen hebben ze het platform ‘Feest voor alle kinderen’ opgezet, waar plaatsnamen met een inclusieve intocht te vinden zijn.

Afriyie voert al sinds 2011 actie tegen zwarte piet en daarmee ook al jaren de discussie. Om hulp te bieden aan mensen die eveneens actie willen voeren, is ook een toolkit beschikbaar. Daarin vind je onder meer brieven die je naar een winkel, school of restaurant kunt sturen wanneer je ‘wordt geconfronteerd met racisme’ en het biedt tips voor het starten van een dialoog met je familie, vrienden of collega’s.

Drogredenen

KOZP hoort van voorstanders van zwarte piet vooral drogredenen. In de toolkit vind je honderd drogredenen die worden ontkracht. ‘Het is een traditie’ wordt bijvoorbeeld weerlegd met ‘Cultuur verandert, anders zouden we nog mensen op een brandstapel gooien’, en ‘Zwarte piet is oorspronkelijk zwart in het verhaal’ met ‘Het is een fictief verhaal, geen wetenschappelijk feit. En dat verhaal is door de jaren heen al vaker veranderd’.

Afriyie denkt dat je, wanneer je deze drogredenen doorneemt, ‘hele begrijpelijke taal’ hebt om iets uit te leggen aan een ander. “En de strijd aan te gaan!”

Voor dat laatste geeft KOZP ook nog adviezen. Afriyie: “Toen wij in 2011 startten werden we gelijk gearresteerd, dat willen we voor anderen voorkomen.” Zo bevat de toolkit eveneens tips over vergunningen, voorbereidingen en de risico’s van demonstreren, kortom: “Alles wat wij niet wisten.”

Demonstraties KOZP zou de landelijke demonstratie dit jaar houden in Volendam, maar die is geschrapt. Volendam maakte in oktober bekend te stoppen met zwarte pieten. Ze voelen zich genoodzaakt het uiterlijk van de pieten te veranderen om de veiligheid te waarborgen. Vorig jaar werden demonstranten in Volendam bekogeld met onder meer eieren, vuurwerk, oliebollen en visafval. De komende weken wordt in elk geval gedemonstreerd in Venlo, Staphorst en Breda. In de omgeving van Amsterdam wordt zondag in Zaanstad gedemonstreerd door ‘Zaankanters tegen racisme’ bij de intocht in Westzaan. Een week later wordt ook gedemonstreerd bij de intocht in Zaanstad-Zuid.

Dit moet je weten over de intocht in Amsterdam op zondag 13 november.