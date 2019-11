Kick Out Zwarte Piet neemt heft in eigen hand: ‘Wij regelen zelf bescherming’

Leden van de harde kern van PSV gaven vorig jaar een tegendemonstratie op de actie van Kick Out Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. Jerry Afriyie op de achtergrond. Beeld ANP

Dat heeft voorman Jerry Afriyie zondagavond bekendgemaakt in een gesprek met Nu.nl. Aanleiding is het incident in Den Haag, vrijdagavond, waar een bijeenkomst van de actiegroep op gewelddadige wijze werd verstoord.

Door de verstoring van de bijeenkomst, waarbij met vuurwerk werd gegooid en een aantal ruiten sneuvelden, heeft KOZP weinig vertrouwen meer in de overheid. Afriyie vindt het ‘een schande’ wat er in de Haagse Beatrijsstraat is gebeurd, zegt hij tegen de nieuwswebsite. Uit vrees voor herhaling neemt de actiegroep het heft in eigen hand. “Wij gaan onze demonstranten actief beschermen tegen burgers die geweld tegen ons willen gebruiken.”

Op welke manier de actiegroep die bescherming gaat regelen, laat Afriyie in het midden. Een woordvoerder van de politie zegt het ‘te betreuren’ dat het vertrouwen van KOZP in de overheid is gedaald, maar benadrukt dat informatie over politie-inzet niet wordt gedeeld met de media.

Hengelo

Het weekend eindigde voor Afriyie met een domper. De KOZP-voorman zou maandagavond in Hengelo in discussie gaan met drie gemeenteraadsleden, maar de zwartepietendiscussie werd zondag afgeblazen. Dit omdat twee van de drie gemeenteraadsleden afzegden, zo meldde Tubantia.

De politie hield vrijdag na het incident in Den Haag vijf verdachten uit de Hofstad aan in de leeftijd van 13 tot 37 jaar. Zij zouden voorstanders van Zwarte Piet zijn. Eén van hen, een 25-jarige man, zit nog vast voor de openlijke geweldpleging.