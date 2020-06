Kick Out Zwarte Piet: ‘Gesprek Rutte met antiracisten is pr-stunt’

Kick Out Zwarte Piet is boos op premier Rutte over het gesprek dat hij woensdag gaat voeren met demonstranten tegen racisme. De actiegroep is niet uitgenodigd en de manier waarop het gesprek tot stand is gekomen, zint de groep niet.