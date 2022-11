Khadija Arib torpedeert toespraak Kamervoorzitter Vera Bergkamp na ‘dolkstoot’

Khadija Arib en Vera Bergkamp ten tijde van de strijd om de stoel van de Kamervoorzitter. Beeld Bart Maat/ANP

“Mevrouw Arib heeft laten weten dat zij geen afscheid wil nemen in deze Kamer. Dat heb ik te respecteren,” aldus Bergkamp, die liet weten dat Arib vanaf 4 november geen Tweede Kamerlid meer is.

Ervaren Kamerleden stonden op om gehoor te geven aan hun ongemak over het vertrek van een collega die 24 jaar Kamerlid was. “Het zou mij enorm deugd doen als toch een manier wordt gevonden voor een afscheid,” zei SP-Kamerlid Renske Leijten.

Haar collega Pieter Omtzigt memoreerde eveneens de lange staat van dienst van Arib en het feit dat de Kamer haar tot twee keer toe als voorzitter koos. “Het valt me zwaar dat ze met stille trom afscheid moet nemen,” zei hij.

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken liet zich niet onbetuigd: “We gaan Khadija enorm missen. Ze voelt zich niet prettig vandaag om afscheid te nemen. Uiteraard gaan we nog een afscheid hebben, op een manier die zij wenst, die bij haar past en op een moment dat zij dat wil”

Schrijnend dat het zo loopt dat niet volwaardig afscheid kan worden genomen van Khadija Arib. We zijn haar veel dank verschuldigd voor haar jarenlange grote inzet als Kamerlid en Kamervoorzitter! — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) 1 november 2022

Speech lag klaar

Arib heeft in een e-mail laten weten dat ze niet wil dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp een toespraak over haar 24-jarig Kamerlidmaatschap voordraagt. En zelf zal Arib haar oud-collega’s niet toespreken via de voorzitter.

Dinsdag heeft Arib de Tweede Kamer een mail over haar aangekondigde vertrek gestuurd. Nu ze onderwerp is van onderzoek vergaat haar de zin om de Kamervoorzitter mooie woorden te laten uitspreken over haar bijna kwart eeuw in de Tweede Kamer. In het afscheidsproces van de afgelopen weken is Arib ervan overtuigd geraakt dat haar vertrek zeer sober wil houden.

Machtsmisbruik

De aanleiding voor het opstappen van Arib zijn publicaties van dagblad NRC over ‘machtsmisbruik’ en een ‘schrikbewind’ in de tijd dat zij voorzitter was van de Tweede Kamer. In reactie op het nieuws van NRC sprak Arib van ‘een dolkstoot in mijn rug’ en een ‘politieke afrekening’.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wie de vrijgekomen zetel van Arib gaat opvullen. Het eerder geschorste Kamerlid Gijs van Dijk liet eerder weten dat hij geen interesse heeft in een terugkeer in de Kamer.