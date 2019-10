Ketamine steeds populairder: grote zorgen om toenemend gebruik

Het verdovingsmiddel ketamine, dat ook als partydrugs gebruikt wordt. Beeld ANP

Dat blijkt uit cijfers van het Trimbos Instituut. In de nieuwe Monitor Drugsincidenten waarschuwt het Trimbos ervoor dat het gebruik van ketamine normaliseert. Vooral onder jongvolwassenen die uitgaan, is het gebruik de afgelopen jaren toegenomen.

Weliswaar is het middel niet zo gangbaar als xtc of cocaïne, maar toch had vorig jaar 1,2 procent van de volwassen bevolking het middel wel eens gebruikt. Dat komt neer op z’n 170.000 Nederlanders. Het Trimbos vreest echter dat dat aantal wel eens hoger kan liggen, omdat in sommige uitgaansonderzoeken veel hoger gebruik wordt gemeten.

De gebruikers die zich met klachten melden bij de eerste hulp op bijvoorbeeld festivals hebben vooral last van angststoornissen, verwarring en spierverstijving.

Paardenmiddel

Ketamine is een middel dat wordt gebruikt als narcosemiddel bij mensen en dieren, maar is al een tijdje in opmars op bijvoorbeeld dansfeesten. Het wordt vooral gesnoven, maar het kan ook als pil worden ingenomen of worden geïnjecteerd. Het middel zorgt voor een roes en maakt dat gebruikers minder pijn voelen. Ketamine staat bekend als een ‘paardenmiddel’ omdat het ook wordt gebruikt om paarden op de operatietafel lam te leggen.



Bij hogere doseringen kan gebruik leiden tot hallucinaties, tijdelijke verlamming en verlies van bewustzijn. Berucht is de zogeheten K-hole waarbij gebruikers zich niet meer kunnen bewegen en niet meer kunnen praten.



Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) reageert geschrokken op de nieuwe cijfers. Hij noemt de normalisering van uitgaansdrugs ‘zorgelijk’ en heeft het Trimbos Instituut gevraagd meer voorlichting te geven over de risico’s van ketamine. Bij het middel treedt vrij snel gewenning op, waardoor gebruikers al snel een hogere dosis nodig hebben om het zelfde effect te bereiken.



Omdat ketamine een geneesmiddel is, staat het niet op de opiumlijst. Wel valt het onder de Geneesmiddelenwet, waardoor het zonder vergunning produceren of verkopen van ketamine strafbaar is. Het gebruik of in bezit hebben van het middel is dat echter niet.

Xtc

Behalve na ketaminegebruik moesten vorig jaar ook meer jongeren zich laten behandelen na overmatig xtc-gebruik. Bij festivals en in ziekenhuizen meldden zich zo’n 1850 patiënten met onder andere hartritmestoornissen, angststoornissen, misselijkheid en braken.

De afgelopen jaren was juist een daling te zien van het aantal jongeren die zich moesten laten behandelen na het gebruik van xtc. Een mogelijke verklaring voor de omslag is dat de dosering MDMA in xtc-pillen hoger is geworden.

Uit de drugsmonitor blijkt verder dat de meeste mensen die zich bij een spoedeisende hulp of EHBO meldden na drugsgebruik cannabis of GHB hebben genomen. Bijna de helft van het aantal cannabisgebruikers dat zich moest laten behandelen, was toerist. Vaak liepen ze na gebruik lichamelijk letsel op.

Het Trimbos wijst erop dat er geen stijging is onder het aantal mensen met een GHB-vergiftiging, maar dat het wel vaak een ernstige vergiftiging is waarbij gebruikers bijvoorbeeld bewusteloos raken. Tot slot ziet het instituut een kleine groei in het aantal patiënten dat klachten heeft na het gebruik van lachgas.