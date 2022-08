Kersverse ouder kan straks kiezen voor (grotendeels) betaalde verlofdagen

De partner krijgt vanaf de bevalling 5 werkdagen volledig betaald geboorteverlof en heeft daarna recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof, op te nemen tot het kind 6 maanden oud is. Beeld Getty Images/Johner RF

Werkende ouders van een kind dat jonger is dan een jaar kunnen er vanaf deze maand voor kiezen om van de 26 weken ouderschapsverlof maximaal 9 weken betaald op te nemen. Over deze uren ouderschapsverlof wordt het salaris voor 70 procent doorbetaald. Dat percentage kan zelfs nog hoger liggen, als dat is afgesproken in de cao waaronder de werkgever valt.

Even een overzichtje wat de werkende ouders van een pasgeboren kind daarmee minimaal in het eerste jaar aan (deels) betaalde vrije dagen kunnen binnenslepen: de moeder krijgt op de dag na de bevalling minstens 10 weken achter elkaar bevallingsverlof. Als ze daarna weer aan het werk gaat, heeft ze recht op maximaal 9 weken ouderschapsverlof. De partner krijgt vanaf de bevalling 5 werkdagen volledig betaald geboorteverlof en heeft daarna recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof (tegen 70 procent salaris); op te nemen tot het kind 6 maanden oud is.

Nog aantrekkelijker

In sommige cao’s wordt het betaalde ouderschapsverlof nog aantrekkelijker gemaakt. Zo hebben mensen die vallen onder de cao Rijk recht op betaald verlof voor 13 van de 26 weken. De wettelijke 9 weken in het eerste jaar ontvangen ze dan hun complete maandinkomen, voor de resterende weken geldt 75 procent.

Wat is de achterliggende gedachte van al die regelingen, die vaak Europees geïnspireerd zijn? Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om ‘samen bewust keuzes te maken’ over de verdeling van werken en zorgen, aldus het kabinet op de overheidswebsite. Dat werkt ook door voor mensen zonder kinderen: er wordt dan met zorg een nieuwe generatie opgevoed die het stokje straks moet overnemen.

Marjet Winsemius, directeur van de stichting Voor Werkende Ouders, vindt het terecht dat het ouderschapsverlof deels betaald wordt. “Het is een goede stap voorwaarts, al had de uitwerking beter gekund. Verlof tegen 70 procent loon is nog steeds niet aantrekkelijk voor mensen met lagere inkomens, dit is dan echt een aanslag op je salaris. Dat speelt ook bij het aanvullend geboorteverlof.”

Basis leggen

Bas van Weegberg, lid dagelijks bestuur van de FNV, spreekt van goed nieuws voor kersverse ouders. “We hebben hier lang voor gepleit. Door veel druk vanuit de bonden en Europa zijn er sowieso betere regelingen gekomen de afgelopen jaren.” Ook de vakbeweging vindt die 70 procent niet genoeg. “Er blijft een grote groep over die 30 procent minder loon niet kan missen. Daarin moeten stappen worden gezet, anders wordt de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter.”

Winsemius snapt bovendien niet dat het betaalde ouderschapsverlof alleen geldt tot het kind één jaar oud wordt. “Houdt zorg daarna op?” Ze vindt ook dat nu wel sprake is van veel verschillende regelingen. “Het is zo best onoverzichtelijk, ouders weten niet waar ze precies aanspraak op kunnen maken.”

Van Weegberg (FNV) vindt het sowieso ‘een kunst’ om ouders vervolgens wel goed te informeren waar ze recht op hebben. “Daar hebben werkgevers, werknemers en de overheid een verantwoordelijkheid in.”

Wat de stichting Voor Werkende Ouders betreft is betaald ouderschapsverlof belangrijk in een periode waarbij het heel fijn is om veel thuis te zijn. Winsemius: “Je legt de basis als gezin: wie doet wat? Dat is echt nodig in deze fase. Maar dat kan ook later gelden, als je een puber in de problemen hebt, of mantelzorger bent voor je ouders. Dus zou een levensfaseverlof beter zijn, waarbij we veel meer kijken waar je staat en wat je nodig hebt.”