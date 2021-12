Kerstwens jongerenclub Forum wekt wrevel bij FvD-prominent Hiddema: ‘Misselijkmakend’

Theo Hiddema (FvD) op het Binnenhof. Beeld Phil Nijhuis

Dat heeft een reactie uitgelokt van FvD-Eerste Kamerlid Theo Hiddema. Het Joelfeest is namelijk een oud Germaans feest waarbij de doden worden herdacht en de vruchtbaarheid wordt gevierd. Het is echter ook een feest dat door de nazi’s werd gevierd, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals in kamp Westerbork in 1942, zo stipt Hiddema aan in een tweet in reactie op het JFVD-bericht.

Tekst gaat verder onder de Tweet.

JFVD wenst iedereen een zalig Kerstfeest! Breng deze donkere dagen door met wie je lief hebt, je familie, je geliefde of je vrienden. Vier het leven en sta stil bij de warmte en liefde van de mensen om je heen. ❤️ pic.twitter.com/gndCS69eMx — JFVD (@jongeren_fvd) 24 december 2021

Hiddema schrijft: ‘Jullie ook alles wat zalig is! Waar vieren jullie trouwens het Joelfeest? De laatste officiële vieringen werden gehouden in kamp Westerbork. Misschien voor JFVD een geschikte locatie om zo’n het gezonde volksgevoel stimulerende traditie weer leven in te blazen. Houzee!’

In een toelichting zegt Hiddema: “Als we dit Joelfeest nou al jarenlang vierden in ons land, dan was dit misschien gepast, maar er is geen sterveling in Nederland die überhaupt weet wat dit behelst. Dit doet dat clubje alleen maar om een bepaalde associatie na te streven en daar word ik onpasselijk van. Als je het Jodenleed blijft relativeren, dan krijg je last met mij.”

Jullie ook alles wat zalig is! Waar vieren jullie trouwens het Joelfeest? De laatste officiële vieringen werden gehouden in kamp Westerbork. Misschien voor JFVD een geschikte locatie om zo’n het gezonde volksgevoel stimulerende traditie weer leven in te blazen. Houzee! — Theo Hiddema (@THiddema) 24 december 2021

Amper twee weken geleden moest partijleider Thierry Baudet nog vier tweets verwijderen, waarin hij het coronabeleid vergeleek met de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Centraal Joods Overleg en vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog hadden een kort geding tegen hem aangespannen. De rechter verbood hem nog langer het onderwerp te gebruiken in zijn protest tegen het coronabeleid. Baudet kondigde aan ‘zeker in beroep’ tegen de uitspraak.

Hiddema heeft daar echter geen goed woord voor over. “Ik heb Thierry niet gesproken over die tweets of die zaak, maar hij weet vast dat hij niet op één woord van begrip van mijn kant hoeft te rekenen. Dat bij de haren erbij slepen van de Holocaust is misselijkmakend. Die associaties zijn een bewijs van een empathisch defect van jewelste.”

Vorig jaar kwam JFVD kwam eerder in opspraak als het ging om antisemitische berichten in WhatsApp-groepen. Er werd toen onder andere beweerd dat ‘Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen’. Daarop volgden onthullingen van partijgenoten dat Baudet zich tijdens een diner antisemitisch zou hebben uitgelaten.

Een woordvoerder van Forum voor Democratie noemt het ‘ophef om niets’: “Joel heeft niets met de Tweede Wereldoorlog te maken - juist Hiddema maakt de vergelijking met WOII. JFVD heeft niets van doen met die associatie. Het feest wordt in Nederland wel degelijk gevierd, daar bijna iedereen een kerstboom in huis haalt, kaarsjes aansteekt en maretakken ophangt met kerst. Het feit dat een onschuldig kerstplaatje in deze sfeer wordt getrokken toont de obsessie van de media met FVD aan. Ga lekker kerst vieren en zoek vooral niet op waar je kerstboom vandaan komt als je eronder zit.”

Thierry Baudet en zijn vertrouwelingen voor Forum voor Democratie lijken steeds verder te radicaliseren. Midden november bedreigde Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen zijn collega Sjoerd Sjoerdsma van D66 met: “Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen.”